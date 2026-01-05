Seguro Social de EE.UU. adelantará un pago en enero 2026 para un grupo de beneficiarios: a quiénes afecta

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es el organismo que se encarga de establecer el calendario de pagos 2026 para los beneficiarios que reciben sus prestaciones mensuales, como las jubilaciones. Para este mes de enero de 2026, aquellos que reciben cheques del Seguro Social recibirán un segundo pago, pero no se trata de una partida extra.

Esto se debe a que los beneficiarios que reciben pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán sus cheques del mes de febrero el viernes 30 de enero, según el calendario de pagos del Seguro Social.

Por qué recibirán un pago a fines de enero los jubilados en EE.UU.

Los pagos del SSI habitualmente se emiten el primer día de cada mes, pero los cobros se realizan antes cuando el primero del mes cae en un fin de semana o feriado, explica USA Today. Esto es lo que sucederá con segundo mes del año, ya que el 1º de febrero cae justo un domingo. Debido a eso, el pago se efectuará por adelantado, el próximo 30 de enero.

Algo similar ocurrió entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Debido a que el 1º de enero era un feriado por ser Año Nuevo, el cheque de enero se pagó el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025, un día adelantado.

Tarjeta de Seguro Social junto a un billete de 100 dólares. Foto: Grok

Cuánto aumentaron los pagos del Seguro Social en Estados Unidos

El pago que recibirán los beneficiarios el 30 de enero será el segundo que refleje el incremento de 2,8%, que fue el ajuste determinado por la SSA por el costo de vida (COLA).

En octubre de 2025, la Administración del Seguro Social anunció que el incremento de los beneficios es de 2,8%, lo que se traduce en un aumento promedio de US$ 56 mensuales para las personas jubiladas en EE.UU.

Calendario de pagos 2026 para jubilados en Estados Unidos

Una persona contando dólares estadounidenses. Foto: Canva

Estas son las fechas que marca el calendario de pagos de jubilaciones en Estados Unidos, según la SSA:

