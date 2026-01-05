Seguro Social de EE.UU. adelantará un pago en enero 2026 para un grupo de beneficiarios: a quiénes afecta
La Administración del Seguro Social confirmó que algunas personas en Estados Unidos recibirán un cheque en enero 2026, según el calendario de pagos de este año.
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es el organismo que se encarga de establecer el calendario de pagos 2026 para los beneficiarios que reciben sus prestaciones mensuales, como las jubilaciones. Para este mes de enero de 2026, aquellos que reciben cheques del Seguro Social recibirán un segundo pago, pero no se trata de una partida extra.
Esto se debe a que los beneficiarios que reciben pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán sus cheques del mes de febrero el viernes 30 de enero, según el calendario de pagos del Seguro Social.
Por qué recibirán un pago a fines de enero los jubilados en EE.UU.
Los pagos del SSI habitualmente se emiten el primer día de cada mes, pero los cobros se realizan antes cuando el primero del mes cae en un fin de semana o feriado, explica USA Today. Esto es lo que sucederá con segundo mes del año, ya que el 1º de febrero cae justo un domingo. Debido a eso, el pago se efectuará por adelantado, el próximo 30 de enero.
Algo similar ocurrió entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Debido a que el 1º de enero era un feriado por ser Año Nuevo, el cheque de enero se pagó el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025, un día adelantado.
Cuánto aumentaron los pagos del Seguro Social en Estados Unidos
El pago que recibirán los beneficiarios el 30 de enero será el segundo que refleje el incremento de 2,8%, que fue el ajuste determinado por la SSA por el costo de vida (COLA).
En octubre de 2025, la Administración del Seguro Social anunció que el incremento de los beneficios es de 2,8%, lo que se traduce en un aumento promedio de US$ 56 mensuales para las personas jubiladas en EE.UU.
Calendario de pagos 2026 para jubilados en Estados Unidos
Estas son las fechas que marca el calendario de pagos de jubilaciones en Estados Unidos, según la SSA:
- Miércoles 31 de diciembre de 2025: cheque correspondiente a enero de 2026
- Viernes 30 de enero de 2026: cheque correspondiente a febrero de 2026
- Viernes 27 de febrero de 2026: cheque correspondiente a marzo de 2026
- Miércoles 1º de abril de 2026: cheque correspondiente a abril de 2026
- Viernes 1º de mayo de 2026: cheque correspondiente a mayo de 2026
- Lunes 1º de junio de 2026: cheque correspondiente a junio de 2026
- Miércoles 1º de julio de 2026: cheque correspondiente a julio de 2026
- Viernes 31 de julio de 2026: cheque correspondiente a agosto de 2026
- Martes 1º de setiembre de 2026: cheque correspondiente a setiembre de 2026
- Jueves 1º de octubre de 2026: cheque correspondiente a octubre de 2026
- Viernes 30 de octubre de 2026: cheque correspondiente a noviembre de 2026
- Martes 1º de diciembre de 2026: cheque correspondiente a diciembre de 2026
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