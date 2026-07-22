¿Quiénes recibirán un pago adelantado del Seguro Social de EE.UU. en julio 2026? Beneficiarios incluidos

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago adelantado en el mes de julio 2026.

Se trata de un cheque que estaba previsto para agosto y que se adelantará a una fecha del séptimo mes del año.

Durante el mes de julio, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento y beneficio.

Las personas que recibirán un pago del Seguro Social por adelantado

Los beneficiarios que percibirán un pago del Seguro Social de manera adelantada son las personas que reciben la prestación de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Este grupo ya cobró su prestación en julio, y los pagos del SSI generalmente se hacen el primer día del mes, pero este año el 1º de agosto cae sábado y la SSA no realiza pagos los fines de semana ni los días festivos federales.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Tarjeta de Seguro Social con billetes de dólar. Foto: Grok

Cronograma de pagos del Seguro Social para agosto de 2026

Según el calendario oficial de la SSA, estas son las fechas de pagos de julio 2026:

Viernes 31 de julio: se pagan los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Lunes 3 de agosto: pagos a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997

Miércoles 12 de agosto: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de un mes

Miércoles 19 de agosto: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes

Miércoles 26 de agosto: pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de un mes



Cómo se paga el Seguro Social cada mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Persona contando dólares. Foto: Archivo El País

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de un mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.