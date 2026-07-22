¿Alguien ganó el Mega Millions del 21 de julio? Resultados del sorteo con un premio mayor de US$ 707 millones

La conocida lotería Mega Millions se sortea de forma bisemanal en Estados Unidos. Se puede jugar en un total de 47 localidades, siendo estas 45 estados (todos menos Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah), además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

Se lleva a cabo cada martes y viernes en el mismo horario, a las 23:00 del horario del este (ET) o 20:00 del horario del Pacífico (PT).

ss="Promo-title">Powerball y Mega Millions: cuántos boletos de lotería se deben comprar para garantizar una ganancia

Los resultados del Mega Millions del 21 de julio

El sorteo de este martes 21 de julio tenía un "jackpot" que ascendía a US$ 707 millones y sus números ganadores fueron 25, 37, 59, 68, 70, 10, siendo la Mega Ball dorada la 10.

No hubo ganadores del pozo mayor, que ascenderá a US$ 743 millones para el próximo sorteo. No obstante, una persona en California acertó a cinco bolas con un multiplicador de 2X, y se llevó US$ 2 millones. También hubo un ganador con cinco bolas en Arizona, que con el multiplicador de 3X se ganó US$ 3 millones.

El próximo sorteo de Mega Millions tendrá lugar el 24 de julio de 2026, en su horario usual.

Cómo jugar a Mega Millions

Para entrar al sorteo, se debe elegir seis números que componen la jugada. Cinco de estos –las bolas blancas–, deben estar entre el 1 y el 70, mientras que el sexto –la Mega Ball dorada– estará en el rango del 1 al 24. El boleto de Mega Millions cuesta US$ 5 desde abril de 2025.

El premio mayor o el bote se obtiene acertando los seis números ganadores del sorteo. Su valor varía en función de las ventas y se anuncia antes de cada edición de Mega Millions.