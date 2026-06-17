¿Quiénes recibirán un pago del Seguro Social de EE.UU. el 17 de junio? Las personas incluidas

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago este miércoles 17 de junio.

Durante el mes de junio, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

Mientras que algunos beneficiarios ya recibieron su partida económica mensual, de acuerdo al calendario de pagos del Seguro Social, otros están por recibir el dinero correspondiente al sexto mes del año.

Estas personas recibirán un pago del Seguro Social este 17 de junio

Los beneficiarios que percibirán un pago del Seguro Social este miércoles 17 de junio son todas las personas con una fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de un mes.

El próximo pago será el miércoles 24 de junio, es decir, el cuarto miércoles del mes, y corresponde a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentre entre los días 21 y 31 de un mes.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Pago en dólares estadounidenses. Foto: Archivo El País

Cómo se envían los pagos del Seguro Social por mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Tarjeta de Seguro Social con billetes de dólar. Foto: Grok

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.