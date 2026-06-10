Se apropió de US$ 8.000 millones y cumple condena de 25 años, quien es el estafador que pide indulto a Trump

Sam Bankman-Fried, el hombre de 34 años que protagonizó una de las mayores estafas en la industria de las criptomonedas a través de su plataforma de intercambio FTX, busca reducir las consecuencias de su crimen una vez salga de prisión tras ser condenado a 25 años. En concreto, ha solicitado un indulto parcial al presidente Donald Trump, según figura en la página web de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia.

La petición legal, adelantada por Bloomberg, se produce dos años y medio después de que Bankman-Fried, conocido por sus iniciales SBF, fuese condenado por uno de los fraudes más sonados de la historia de Estados Unidos que provocó el colapso de la compañía tras apropiarse de unos 8.000 millones de dólares de sus clientes para sostener una vida de lujos y excesos. Lo hizo a través de su empresa Alameda Research, el germen del grupo del que desviaba fondos para su uso personal.

Los fiscales del caso, que terminó con los huesos de SBF en una cárcel de baja seguridad en California, acusaron al gurú de las criptomonedas de gestionar la empresa FTX “como quien juega al Monopoly”.

Bankman-Fried, “un tipo extremadamente inteligente y con cierto grado de autismo”, según el juez federal que presidió el caso, fue condenado por siete cargos de fraude y conspiración. Las autoridades estadounidenses tuvieron que extraditarlo desde Bahamas donde se había fugado.

Sam Bankman-Fried, magnate de criptomonedas acusado de robar US$ 8.000 millones. Foto: AFP

Dos años y medio después de su condena ha solicitado un “indulto tras el cumplimiento de la condena”, según figura en la página web del Departamento de Justicia. Este tipo de indulto no anula la pena en sí, sino que se enfoca a la recuperación de derechos civiles como el voto, ser miembro de un jurado y en la eliminación de barreras a la hora de comprar una casa o de trabajar.

Un “indulto tras el cumplimiento de la condena” significaría que la condena de Bankman-Fried por varios cargos de fraude sería perdonada una vez que cumpla su pena de prisión. El magnate tecnológico no ha solicitado la conmutación de la condena, que básicamente consiste en la reducción de la pena que está cumpliendo, según explica la BBC. SBF trata de anular el juicio y la sentencia y desde hace tiempo sostiene que es inocente. Está a la espera de una decisión judicial sobre la anulación de su caso.

La estrategia legal del indulto no es nueva. Ha abonado el campo en busca del indulto. Durante meses ha utilizado las redes sociales con comentarios y se ha acercado a medios conservadores, del entorno MAGA (Make America Great Again, el grupo que propició el ascenso de Donald Trump al poder) y ha lanzado mensajes de apoyo a las políticas del presidente.

Durante su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha encontrado en los indultos un medio para beneficiar a algunos de sus aliados que fueron condenados por abusos, fraudes o saltarse la ley. Ha empleado el mecanismo de clemencia para beneficiar a decenas de acusados de delitos de cuello blanco y a muchos de los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El balance de indultos presidenciales recogidos en la web del Departamento de Justicia revela que Trump ha concedido 147 conmutaciones de penas en el primer año y medio de su segundo mandato, frente a los 238 indultos aprobados durante los cuatro años de su primer mandato. Aunque el pasado enero, durante una entrevista en The New York Times, el presidente estadounidense aseguró que no tenía “ninguna intención” de indultar a SBF, quien fue un reconocido donante de los demócratas.

Sí exoneró de la cárcel a Changpeng Zhao, el fundador de Binance, la plataforma de criptomonedas, con la que el entorno de Trump mantuvo negocios para la tokenización de algunos activos. También indultó a Arthur Hayes, creador de la plataforma BitMEX, condenado por lavado de dinero.

Samuel Bankman-Fried, exCEO de FTX. Foto: archivo El País

En una reciente entrevista telefónica con Fox Business, publicada el lunes, Bankman-Fried afirmó que deseaba “absolutamente” un indulto de la Casa Blanca. “Obviamente, en última instancia, la decisión recaería en el presidente, no en mí”, dijo Bankman-Fried.

El caso de Bankman-Fried se convirtió en el paradigma de los excesos y la falta de controles de la industria de criptomonedas. La dimensión del fraude recordó al procesamiento del financiero Bernard Madoff en 2009, quien estafó durante décadas a miles de inversores a través de un sofisticado sistema Ponzi. Madoff se declaró culpable y fue condenado a 150 años de cárcel, donde murió en 2021.

El engaño de Bankman-Fried estuvo a la altura de Madoff. FTX, la gran plataforma de criptomonedas, desplegó una desmesurada campaña de patrocinios. Contrató anuncios incluso en la Superbowl y fichó a famosos como el quarterback de fútbol americano Tom Brady, la supermodelo Gisele Bündchen y el baloncestista Stephen Curry.

La compañía creció de forma fulgurante, pero se desarrolló sin apenas controles de riesgo y su gestión era poco profesional, porque en ocasiones se perdía el rastro de algunas transferencias y fondos, según contó el liquidador principal John Ray III, un profesional con amplía experiencia en estas situaciones que durante el juicio definió lo sucedido en FTX como “un desfalco a la vieja usanza”.

FTX fue un engaño desde el principio. Bankman-Fried “orquestó un fraude masivo de años de duración”, según la SEC. Jesús Sérvulo Gónzalez / El País de Madrid

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Foto: AFP

Una fortuna esfumada en tan solo un mes

Sam Bankman-Fried nació en Stanford, California, 5 de marzo de 1992. Fundó y dirigió FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas. FTX experimentó una crisis de solvencia a finales de 2022, lo que provocó su colapso. El patrimonio neto de Bankman-Fried alcanzó un máximo de 25.000 millones de dólares. En octubre de 2022, tenía 10.500 millones de dólares. Sin embargo, el 8 de noviembre había caído un 94% en un día, bajando a 991,5 millones, la mayor caída en un día en la historia del índice Bloomberg. El 11 de noviembre de 2022, dicho índice consideró que Bankman-Fried no tenía riqueza material.