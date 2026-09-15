Cambios en los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos para 2027: qué esperar para los pagos del próximo año

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publica anualmente un ajuste por costo de vida (COLA) que determina los cambios que tendrán en 2027 las prestaciones que reciben personas jubiladas y otros beneficiarios en Estados Unidos. El gobierno estadounidense no hará anuncios hasta el 14 de octubre, pero hay ciertas proyecciones que adelantan si los beneficios y la edad jubilatoria se mantendrán igual.

Ese eventual anuncio determinará de cuánto serán los cheques del Seguro Social en 2027 cuando se reciba el aumento que se confirmará a finales del año corriente. El anuncio se hará una vez que se revele el Informe del Índice de Precios al Consumidor.

Aumento de los beneficios por el ajuste del costo de vida en 2027

AARP, la organización independiente que atiende los intereses de las personas mayores de 50 años en EE.UU., proyectó un ajuste del costo de vida del Seguro Social de 3,5 %. Este número se define en función a la tasa de inflación en el país, que, según el organismo, sumará unos US$ 73 más por mes para jubilados. De confirmarse, sería el aumento más grande en los últimos tres años. En 2023, el COLA fue de 8,7 %.

Las prestaciones del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) para 75 millones de estadounidenses aumentaron un 2,8 % en 2026, según la SSA. En la última década, el ajuste por costo de vida ha promediado un 3,1 %, indicó el portal Fast Company.

Oficinas de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos. Foto: AARP.

El COLA es un aumento anual de los beneficios del Seguro Social destinado a ayudar a que los pagos sigan el ritmo del creciente costo de artículos de primera necesidad, pero las personas mayores han argumentado que dicho ajuste no ha logrado equipararse a los precios que han tenido que pagar, informó USA Today.

¿Aumentará la edad plena de jubilación en 2027?

La edad plena de jubilación de Estados Unidos no aumentará en 2027 y, según la legislación vigente, se mantendrá en 67 años. Los trabajadores pueden comenzar a cobrar el Seguro Social desde los 62 años, pero si lo hacen antes de alcanzar la edad plena, reciben un beneficio mensual reducido. En cambio, quienes esperan hasta después de esa edad, hasta los 70 años, pueden recibir un beneficio mayor.

Personas jubiladas. Foto: Commons.

La edad plena actual es de 67 años para quienes cumplen 62 años en 2026, y no está previsto que siga aumentando. La edad para acceder a Medicare, por su parte, continúa siendo 65 años.