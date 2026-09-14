Donald Trump arremetió contra los empresarios de la IA y tildó de "patraña" los temores por la humanidad

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este lunes una supuesta "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA), tras el llamado de empresarios del sector a desacelerar el ritmo de su desarrollo.

"Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Trump, que considera que Estados Unidos tiene y debe mantener el liderazgo en el sector, criticó particularmente al principal promotor de este llamado, el patrón de la firma Anthropic, Dario Amodei.

"La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", acusó Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

"El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!", afirmó.

"¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!" amenazó.

Posteo de Trump en Truth Social. Foto: captura de pantalla.

En otro posteo en la misma red social, el mandatario norteamericano consideró una "patraña" los temores de que la IA represente una amenaza para la humanidad. "Que la IA tome el control del mundo, destruya a la humanidad y todas esas cosas malas, es una patraña", dijo Trump.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

Recibió apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

Creador de Chat-GPT advirtió que la IA puede hacer perder “el control del futuro” y generar un mundo distópico

Altman, volvió a llamar la atención esta madrugada sobre la perdida del "control del futuro" ante la Inteligencia Artificial (IA) e insistió en la necesidad de crear modelos seguros en su desarrollo, según publicó en su cuenta de X.

Además de la necesidad de un mayor control, Altman advirtió sobre la creación de "un mundo con demasiada concentración de poder", dado que "si una IA extraordinariamente poderosa es utilizada por una persona o empresa para imponer su visión del mundo a todos los demás, los resultados podrían ser extremadamente distópicos".

There are two ways AI progress could go very badly and that we must avoid.



First, we could lose control of the future to AI. This is unacceptable; we are unapologetically on Team Humanity, and AI must always serve people. To ensure that, we need ways to ensure that alignment and… https://t.co/GK7XcoOh3v — Sam Altman (@sama) September 14, 2026

Celular con el logo de Open AI. Foto: Archivo El País.

"Hay dos formas (la pérdida de control y la concentración) en que el progreso de la IA podría salir muy mal y que debemos evitar", destacó.

El directivo de OpenAI consideró que para evitar estas dos amenazas se debe "caminar por un angosto camino intermedio", que evite que tanto un país o un laboratorio tenga demasiado poder.

Siguiendo con su reflexión, Altman pidió confianza en las empresas estadounidenses que desarrollan IA, ya que, en su opinión, "cada vez más actuarán de manera responsable, especialmente ahora que la trayectoria del progreso se ha acelerado".

Con información de AFP