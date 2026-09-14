Irlanda se activa por la polémica declaración del presidente Trump sobre la reunificación del Reino Unido

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán hoy lunes para firmar un acuerdo y avanzar con la ruptura del Reino Unido, según The Telegraph. Los primeros ministros independentistas firmarán un “memorando de entendimiento” en la cumbre de Cardiff, capital de Gales, y exigirán referendos en sus países.

En una cumbre sin precedentes que se celebrará en Cardiff, los tres primeros ministros redactarán una declaración conjunta en la que exigirán el derecho a celebrar referendos de independencia. En el encuentro participarán el ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, del partido Plaid Cymru; de Escocia, John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés (SNP); y su par de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, del izquierdista Sinn Féin. Los tres son independentistas.

El sábado, el presidente Donald Trump se pronunció a favor de una eventual reunificación de Irlanda con Irlanda del Norte, una declaración de fuerte peso político que provocó una inmediata reacción de los unionistas norirlandeses y abrió un frente inesperado durante su visita.

Las visiones contrapuestas sobre Irlanda del Norte -si es irlandesa o británica- impulsaron décadas de violencia que dejaron alrededor de 3600 muertos. Los predecesores de Trump evitaban comentar sobre el tema.

La Nación (GDA)