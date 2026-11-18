El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este miércoles un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al mandatario Nicolás Maduro. Hegseth efectúa este viaje a tras sortear un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. El Pentágono todavía no ha anunciado formalmente este viaje. La agenda de Hegseth para este miércoles indica que "el secretario no tiene eventos públicos o con la prensa".

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa, de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth, en alusión al Departamento de Defensa.

Hegseth indicó que el acuerdo busca "garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas".

"Respondimos al llamado" de Nicolás Maduro, ironizó Pete Hegseth

Minutos más tarde, pronunció un discurso en la embajada de Estados Unidos en Caracas en el que se felicitó por la operación "Resolución Absoluta" para capturar a Maduro.

El jefe del Pentágono estuvo a cargo de coordinar una incursión militar el 3 de enero que dejó un centenar de muertos en Caracas, entre ellos una treintena de agentes cubanos que custodiaban al depuesto mandatario.

Durante la operación, Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos donde son procesados bajo cargos de narcotráfico y tortura.

Imagen de Nicolás Maduro posteada en X por Donald Trump a bordo del USS Iwo Jima luego de ser capturado el 3 de enero de 2026. Foto: AFP

"La Operación Resolución Absoluta hizo posible este momento", dijo en tanto John Barret, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, al darle la bienvenida a Hegseth a la sede diplomática.

Hegseth sostuvo al iniciar su discurso que hasta hace un año la presencia de personal estadounidense en Caracas "se habría considerado imposible, casi inimaginable".

"De hecho, exactamente hoy hace un año, el fugitivo narcoterrorista procesado Nicolás Maduro (...) se subió a un escenario no muy lejos de aquí y gritó burlonamente: 'Vengan por mí'", dijo Hegseth. "Pues respondimos a ese llamado", ironizó.

"Y lo hicimos en la operación militar más sofisticada de la historia de América Latina, sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos. El resultado es, como predijo Maduro: no guerra, sí paz", añadió.

Delcy Rodríguez y Donald Trump sonríen para una foto tras reunirse en Nueva York. Foto: Presidencia de Venezuela

Reanudación de cooperación militar

Rodríguez señaló por su parte que se trata de una "reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países" tras años de tensas relaciones.

Según Rodríguez, el acuerdo busca reforzar la capacitación, el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

"Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar el acceso a nuevas tecnologías", indicó Rodríguez.

El fallecido Hugo Chávez y también Maduro impulsaron durante sus gobiernos acuerdos militares con países como Rusia y China, que incluyeron la compra de aeronaves y armamento.

Hegseth sostuvo que la "renovada asociación de defensa no será meramente cosmética". La cooperación "exige la eliminación y erradicación de todas las redes narcoterroristas que hoy usurpan territorio dentro de Venezuela, pero también requerirá reformas".

"El Departamento de Guerra está listo para trabajar con Venezuela para emprender profundas reformas de seguridad y defensa cuando sea necesario, a fin de recuperar el territorio de Venezuela, modernizar y profesionalizar por completo las fuerzas armadas venezolanas y erradicar las amenazas persistentes", indicó Hegseth desde la embajada.

En la transmisión de la televisión pública pudo verse el momento en que Hegseth estrecha las manos del ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López.

Hegseth viajará este mismo miércoles a Colombia, según anunció el martes el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Delcy Rodríguez regresó a Venezuela en la mañana del miércoles tras una gira por países árabes y luego de asistir a la cumbre climática de la ONU COP31.

AFP