Secretario de Defensa de EE.UU. condecoró al soldado que lo mandó guardar silencio durante ceremonia militar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, condecoró este jueves al soldado que mandó este jueves a él y su equipo guardar silencio y respeto frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, tras la ceremonia para conmemorar el Día de los Veteranos.

Según medios estadounidenses, Hegseth recibió a la conocida como Vieja Guardia, entre los que estaba el soldado Thomas Iglesias, encargado de custodiar la tumba en el momento de los hechos, quien recibió la Medalla de Reconocimiento Conjunto del Servicio por el desempeño de sus funciones.

"Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista. Sigan adelante patriotas", publicó el secretario de Defensa en una publicación de X acompañada de las imágenes del acto, una de ellas en las que Iglesias estrechaba la mano a Hegseth con una sonrisa.

We love soldiers. We love standards. Well done, Specialist. Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

Según imágenes difundidas este miércoles por CNN, el militar lanzó la advertencia después de que algunos integrantes del grupo rieran y conversaran cerca del monumento tras posar para unas fotografías.

"Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento", gritó el centinela junto al monumento, que honra a los militares estadounidenses caídos cuyos restos no pudieron ser identificados.

A group with Defense Secretary Pete Hegseth was reprimanded by a U.S. Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Veterans Day after someone in the group appeared to laugh following a photo. “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times,” the sentinel said. “The Secretary and the entire Department have always honored—and will always honor—the sacrifices our military men and women have made to keep America safe," Chief Pentagon Spokesman Sean Parnell said in a statement. "While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.” — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Hegseth había posado frente a la tumba con su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal y asistente adjunta Tami Radabaugh, al concluir la ceremonia, que contó con la participación del presidente, Donald Trump, detalló la cadena.

Hegseth junto a soldados. Foto: Instagram Pete Hegseth.

Este alto cargo de la administración estadounidense sortea así la polémica en medio de un momento de presión política sobre su figura, que podría enfrentarse a un juicio político a partir del 3 de enero, cuando la nueva mayoría demócrata tome posesión de la Cámara de Representantes y el Senado.

EFE