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    El País Mundo Estados Unidos

    Secretario de Guerra de EE.UU. fue rezongado por soldado en monumento: "Mantener ambiente de silencio y respeto"

    El jerarca estadounidense se encontraba con un grupo frente a la Tumba del Soldado Caído, en el marco de la conmemoración del Día de los Veteranos en Estados Unidos.

    El País
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    12/11/2026, 14:36
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    Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., en la Tumba al Soldado Caído.
    Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., en la Tumba al Soldado Caído.
    Foto: captura de pantalla de CNN.

    Un centinela rezongó este miércoles a un grupo en el que se encontraba el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, por hacer ruido frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington. El jerarca se encontraba allí para conmemorar el Día de los Veteranos.

    Según imágenes difundidas por la cadena CNN, el militar encargado de custodiar la tumba lanzó la advertencia después de que algunos integrantes del grupo rieran y conversaran cerca del monumento tras posar para unas fotografías.

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    "Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento", gritó el centinela junto al monumento, que honra a los militares estadounidenses caídos cuyos restos no pudieron ser identificados.

    Hegseth había posado frente a la tumba con su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal y asistente adjunta Tami Radabaugh, al concluir la ceremonia, que contó con la participación del presidente, Donald Trump, detalló la cadena.

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia el discurso sobre el estado de las fuerzas armadas en Quantico, Virginia.
    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia el discurso sobre el estado de las fuerzas armadas en Quantico, Virginia.
    Foto: AFP

    Posteriormente, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró a CNN que "el soldado recordó correcta y respetuosamente a todos que mantuvieran el decoro".

    "El secretario y todo el Departamento siempre han honrado —y seguirán honrando— los sacrificios que nuestros militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo", añadió.

    Presión política sobre Hegseth: Trump salió a respaldarlo

    El incidente se produce en un momento de presión política sobre Hegseth. El martes, la actual mayoría republicana del Congreso frenó una iniciativa para someterlo a un juicio político por cuestiones como la guerra de Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

    Sin embargo, la mayoría demócrata surgida de las elecciones del pasado 3 de noviembre promete retomar la iniciativa en enero, cuando entre en funciones el nuevo Congreso.

    Trump volvió a respaldar este miércoles a su secretario de Guerra durante la ceremonia del Día de los Veteranos, en la que aseguró que Hegseth ha hecho "un trabajo fantástico".

    Agencia EFE

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