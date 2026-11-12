Congreso de EE.UU.: rechazan el intento de destitución del secretario de Guerra Pete Hegseth

Luego de que el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, hiciera en la mañana del martes una enérgica defensa de su gestión de la guerra contra Irán, la Cámara de Representantes respaldó una moción que frustró el proceso de destitución contra el funcionario que había impulsado un congresista republicano.

Los líderes republicanos forzaron una votación de procedimiento para impedir que se tramitara con rapidez la moción de destitución presentada el lunes por el legislador republicano Thomas Massie (Kentucky). Esa medida, que remite el asunto al Comité Judicial, donde previsiblemente la iniciativa quedará estancada, fue aprobada por 211 votos a favor frente a 204 en contra. Solo un republicano, el propio Massie, se apartó de su partido para unirse a los demócratas que se oponían a la iniciativa.

Es probable que los demócratas intentarán reiniciar el proceso de destitución una vez que, a partir del 3 de enero próximo, tomen el control de la Cámara de Representantes y del Senado, aunque allí necesitarían contar con dos tercios de los votos para lograr la destitución de Hegseth.

Más temprano, en una conferencia de prensa en la sede del Pentágono, Hegseth había calificado la iniciativa de Massie como una “farsa” y defendió el accionar de la administración de Donald Trump en las operaciones militares en el extranjero.

“Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento. Es el intento de un hombre, en sus últimos días en el Congreso, de causar daño a este presidente, a este país y, lo que resulta aún más irresponsable, a los combatientes que lo defienden”, señaló Hegseth, al apuntar contra la resolución de impeachment presentada por Massie.

“Es una farsa, un truco, y todo el mundo lo sabe. En los 250 años de nuestra república, ningún secretario de Defensa ha sido sometido a un proceso de destitución por llevar a cabo operaciones militares legales, que en nuestro caso fueron además exitosas”, agregó el alto funcionario, que ha enfrentado crecientes resistencias -incluso dentro de las filas republicanas- ante la impopularidad de la guerra contra Irán.

La del martes a fue la primera comparecencia de Hegseth ante la prensa desde mayo pasado, un periodo durante el cual el Ejército norteamericano ha mantenido operaciones militares contra las fuerzas del régimen iraní y ataques contra presuntas embarcaciones narcoterroristas en el Caribe.

Tras la conferencia de prensa en la sede del Pentágono, en Arlington, Trump respaldó a su secretario de Guerra y lo felicitó “por su defensa frente a un excongresista descontento, iracundo y derrotado”, en un mensaje en su red Truth Social. “¡Hegseth se lleva un sobresaliente! ¡Massie es un auténtico fracasado!“, escribió el presidente.

Massie, un crítico de la administración Trump en varios frentes, entre ellos la guerra en Medio Oriente, había presentado el lunes ante la Cámara de Representantes una resolución de 34 páginas para la destitución de Hegseth.

Hegseth señaló que los motivos del impulso bipartidista para lanzar el proceso en su contra no constituyen causas para una destitución, y los describió como “desacuerdos sobre políticas, no delitos graves, ni faltas, ni traición, ni soborno”, y agregó que la “vía adecuada para abordar un desacuerdo sobre políticas es la legislación, el debate y la próxima elección presidencial”.

Guillermo Idiart / La Nación (GDA)