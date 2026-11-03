¿Quién gana las elecciones de medio término en Texas?

Las elecciones en Estados Unidos de medio término determinan hoy martes 3 de noviembre si los demócratas o los republicanos tendrán el control del Senado, además de la Cámara de Representantes del país. Es ese contexto, una de las contiendas que más atención han generado es la de Texas, donde el Partido Demócrata busca arrebatarle una banca al Partido Republicano y el panorama parece estar reñido.

El candidato demócrata, James Talarico, llegó a estos comicios con una leve ventaja sobre su rival, Ken Paxton, quien busca defender este bastión históricamente republicano.

Esta es una de las elecciones en la mira porque, en este momento, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. En el Senado, que tiene 100 escaños (dos por estado), gobiernan 53 republicanos contra 45 demócratas y dos independientes que suelen votar junto con los demócratas. La oposición necesita ganar cuatro bancas actualmente ocupadas por republicanos para alcanzar la mayoría, y la que está en juego en Texas parece ser una sólida candidata a pasar de rojo a azul.

Quién va a ganar en Texas

Aunque las encuestas muestran cierto favoritismo hacia Talarico, un ex maestro y seminarista presbiteriano de 37 años, la moneda está en el aire, puesto que Texas es un estado que no ha elegido a un demócrata para ningún cargo estatal en los últimos 32 años, según CNN.

James Talarico, candidato demócrata al Senado estadounidense por Texas, hace campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato del martes. Foto: Chip Somodevilla/AFP.

Dos encuestas publicadas en los últimos días, una de The New York Times/Siena y otra de CNN, muestran a Talarico por delante de Paxton con una ventaja que supera el margen de error. Sin embargo, el promedio de encuestas recopiladas por CNN no muestra un claro favorito.

Más allá de la votación que se lleva a cabo este martes, en Estados Unidos está permitido el voto anticipado, y Texas encabeza la lista con mayor participación, con 7,7 millones de votos emitidos. Si bien no se sabe por quiénes se inclinaron esos votantes, los datos revelan que un gran porcentaje de esos votos proviene de condados donde habitualmente ganan los demócratas, con numerosas poblaciones de votantes latinos.

Sin embargo, "dar vuelta" a Texas será una titánica tarea para los demócratas. En las elecciones presidenciales de 2024, Trump venció a Kamala Harris allí por 56,3 % a 42,4 %, una diferencia de casi 1,5 millones de votos.

El candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, hace campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato. Foto: Adam Gray/AFP.

Por otro lado, la cúpula del Partido Republicano ha contribuido a la campaña de Paxton unos US$ 278 millones desde su victoria en las internas, según datos de AdImpact citados por CNN. Más de US$ 160 millones provinieron de los bolsillos de Elon Musk.