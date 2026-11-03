¿Quién gana las elecciones de medio término en la Florida?

Florida abrió este martes 3 de noviembre sus centros de votación para unas elecciones de medio mandato en las que está en juego el control del Congreso de EE.UU. durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump, residente en este estado, donde ha ganado las tres elecciones presidenciales.

Florida tiene dos zonas horarias, por lo que los centros de votación abrieron a las 7:00 de la mañana en cada zona: zona horaria del Este, donde se encuentra Miami, y zona Central, que comprende los condados del extremo del oeste del estado.

Entre las elecciones clave en la Florida que se deciden en el estado figura la elección del senador que completará hasta enero de 2029 el mandato que dejó vacante Marco Rubio al asumir como secretario de Estado en 2025. En esa contienda se presentan la progresista demócrata Angie Nixon, y la republicana Ashley Moody, quien aventaja a su contrincante por unos seis puntos porcentuales, según una encuesta reciente de The New York Times/Siena.

Igualmente, Florida elige al gobernador que sucederá a Ron DeSantis, después de ocho años de gobierno republicano. Ese cargo se lo disputan el republicano Byron Donalds y David Jolly. Una encuesta de InsiderAdvantage, realizada los días 28 y 29 de octubre entre 1.200 votantes con mayores probabilidades de acudir a las urnas, reveló que el 49 % afirmó tener previsto votar por Donalds, frente al 45% que manifestó su intención de votar por Jolly, según Newsweek.

Tras cumplir dos mandatos como gobernador de la Florida, Ron DeSantis será sucedido por el republicano Byron Donalds o el demócrata David Jolly. Crédito: GIORGIO VIERA/AFP.

Por último, en la Florida habrá varias disputas por escaños en la Cámara de Representantes federal, entre ellas la de la congresista María Elvira Salazar en el distrito 27 de Miami, además de las de los distritos 14 y 22, que pueden influir en el control de la Cámara Baja.

La recta final de las elecciones en el "estado del sol" comenzaron después de que más de 5,4 millones de personas hubieran depositado ya su papeleta de forma anticipada o por correo, según las autoridades electorales, un récord frente a las legislativas de 2018.

Los votantes inscritos como republicanos depositaron 2.176.256 papeletas, y los demócratas, 2.043.079.

El voto latino será decisivo en la Florida

Florida cuenta con cerca de 3,3 millones de votantes latinos potenciales, más de una quinta parte de la población con derecho a voto del estado, según el Instituto de Política y Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La cifra adquiere relevancia en un estado con unos 6,7 millones de habitantes hispanos, cerca del 29 % de su población, según datos de 2024 de la Oficina del Censo.

La comunidad latina, integrada por electores de origen cubano, puertorriqueño, venezolano, colombiano, mexicano y centroamericano, entre otros, no constituye un bloque electoral homogéneo.

Florida llega a las urnas con 13,67 millones de votantes registrados y una ventaja republicana de aproximadamente 1,54 millones sobre los demócratas.

Centro de votación en la Florida. Foto: Giorgio Viera/AFP.

Según los datos del Departamento de Estado de Florida al cierre del registro electoral, el 5 de octubre, el estado contaba con cerca de 5,69 millones de republicanos y 4,15 millones de demócratas, una diferencia de 1,54 millones, además de unos 3,35 millones de votantes sin afiliación partidista.

La elección se celebra en un estado que durante los dos mandatos del gobernador DeSantis reforzó su posición como bastión republicano.

En las presidenciales de 2024, Trump ganó Florida con el 56,1 % de los votos, mientras que los republicanos mantienen actualmente el control de la gobernación, la Legislatura estatal y la delegación del estado en el Senado federal.

Con información de EFE