Quién era el hombre que se cayó de una montaña rusa en un parque de diversiones de EE.UU.

El lunes 12 de octubre, un hombre de 42 años murió tras caer de una montaña rusa en Estados Unidos. El accidente ocurrió en el parque Six Flags Over Georgia y es investigado por las autoridades.

Según informó el medio estadounidense 'Atlanta News First', la víctima, identificada como Hassan Jihad Ibn Kariem, había superado dos episodios de cáncer y sobrevivido a un incendio automovilístico semanas antes.

Además de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, Hassan era un educador reconocido en Atlanta. Durante más de 12 años trabajó en Wesley International Academy como profesor de tecnología y entrenador de robótica.

Precisamente, sus allegados recuerdan que logró superar dos episodios de cáncer y continuó adelante pese a las dificultades. Estos antecedentes hacen aún más impactante su fallecimiento en la atracción Goliath.

La montala rusa "Goliath" en el parque Six Flags At Georgia. Foto: captura KVUE-ABC.

A estas experiencias se sumó un incendio automovilístico ocurrido pocas semanas antes de su muerte. Hassan y su hija lograron sobrevivir al incidente, aunque no se conocen todos los detalles sobre cómo ocurrió.

En cuanto al accidente en 'Six Flags Over' Georgia, los primeros reportes indican que el hombre salió despedido de la montaña rusa y cayó debajo de la atracción. Además, otras personas resultaron heridas durante el incidente.

Por esta razón, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la caída. Entretanto, la empresa responsable del parque expresó sus condolencias a la familia y aseguró que colabora con las pesquisas.

Finalmente, mientras se conocen nuevos detalles del caso, sus familiares y compañeros buscan que Hassan sea recordado por su trabajo como educador y por las adversidades que superó a lo largo de su vida.

Six Flags cerró diez montañas rusas tras la muerte del hombre

La empresa estadounidense de parques de atracciones Six Flags cerró temporalmente 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá luego de que Hassan muriera en el trágico siniestro.

La medida afecta a "Goliath", la montaña rusa de 61 metros de altura en la que murió el hombre, y a otras nueve en seis parques más, precisó a EFE un vocero de la compañía.

Entrada a montaña rusa "Goliath" de Six Flags en Georgia, Estados Unidos, donde al menos siete personas murieron desde su apertura. Foto: Comentarios de Google

Las siete de EE.UU. son "Raging Bull", en Six Flags Great America (Illinois); "Goliath", en Six Flags Magic Mountain (California) ; "Nitro", en Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey); "Fury 325" y "Thunder Striker", en Carowinds (Carolina del Norte), y "Orion' y 'Diamondback", en Kings Island (Ohio). Las otras dos, "Leviathan" y "Behemoth", están en el parque Canada's Wonderland, en la provincia canadiense de Ontario.

"Por extremar la precaución, hemos cerrado temporalmente atracciones similares en nuestros parques. La seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra máxima prioridad", afirmó el vocero.

La montaña rusa 'Goliath', inaugurada en 2006, es conocida por sus altas velocidades y curvas cerradas. Este incidente marca la séptima muerte en el parque de Georgia, según la organización Doan Law Firm, que documenta decesos en parques de diversiones.

Con información de EFE, AFP y Katherine Bravo para El Tiempo (GDA).