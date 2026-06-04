La formula imbatible que sugiere Donald Trump para 2028: “No sé como se les puede vencer si están juntos”

El presidente Donald Trump sugirió en un podcast publicado ayer miércoles que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio deberían presentarse juntos en las elecciones presidenciales de 2028, aunque no dijo a quién prefería para encabezar esa fórmula.

En una extensa entrevista con el programa Pod Force One del New York Post, Trump dijo: “Me gustan ambos”, respondiendo a una pregunta sobre quién debería postularse. “Y me gustan juntos”, agregó.

Como vicepresidente, Vance es el favorito virtual para la nominación por el Partido Republicano y heredero del movimiento político de Trump.

Sin embargo, el presidente no le ha brindado su apoyo incondicional para la nominación, sino que parece considerar su respaldo como una incógnita, lo que añade tensión a su relación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Academia de la Guardia Costera en el Campo Conmemorativo de Cadetes. Foto: AFP

Trump suele pedir la opinión de su círculo cercano sobre a quién preferirían como candidato republicano. Sus conversaciones sobre este tema se han convertido en un indicador clave para predecir quién podría sucederle.

A menudo, durante esas conversaciones, reflexiona sobre la posibilidad de que los dos hombres compartan la fórmula presidencial. “No sé cómo se les puede vencer si están juntos”, dijo Trump durante la entrevista emitida. “Sería un gran equipo”.

Trump añadió que ambos eran “similares en muchos aspectos” y que mantenían una buena relación. Sin embargo, afirmó que aún faltaba tiempo para tomar una decisión y que Vance y Rubio tendrían que ponerse de acuerdo para presentarse juntos.

Trump dio a entender que seguía evaluando regularmente a ambos, calificándolos a los dos de “muy talentosos”. “Los observo todo el tiempo, ¿sabes?”, dijo. “Los estudio mientras interactúan entre sí. Me resulta muy interesante”.

La Casa Blanca se ve de noche en Washington, D.C. Foto: AFP

Ninguno de los dos ha declarado oficialmente su intención de presentarse, y Rubio, de 54 años, ha dicho públicamente que el vicepresidente es un amigo e insistido en que no se postulará en 2028 si Vance, de 41 años, es candidato.

Recientes encuestas sugieren que Vance y Rubio están prácticamente empatados entre los votantes republicanos.

El mes pasado, Rubio acaparó titulares por manejar con soltura una rueda de prensa en la Casa Blanca, respondiendo preguntas sobre Irán, Cuba y China con un estilo relajado y toques de humor, y con poco del tono incendiario de Trump. The New York Times, AFP