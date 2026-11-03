¿Hasta qué hora son las elecciones en Estados Unidos hoy?

Más de 250 millones de personas están habilitadas para votar este martes 3 de noviembre de 2026 en las elecciones en Estados Unidos, que marcan la mitad del mandato del presidente Donald Trump. Los comicios sirven principalmente para determinar quién tendrá el control en el Congreso de EE.UU., tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero también hay 36 estados que eligen gobernador y otros cargos locales.

En lo que respecta a las elecciones legislativas, la población estadounidense votará por las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado (en total son 100). En este momento, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. En el Senado, que tiene 100 escaños (dos por estado), gobiernan 53 republicanos contra 45 demócratas y dos independientes que suelen votar junto con los demócratas. La oposición necesita ganar cuatro bancas actualmente ocupadas por republicanos para alcanzar la mayoría.

En la Cámara de Representantes, actualmente hay 218 republicanos más un independiente que suele votar con ellos, 214 demócratas y dos bancas vacantes. Se considera muy probable que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes, obteniendo las cuatro bancas que necesitan para lograrlo.

¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones en Estados Unidos?

Los centros de votación cerrarán en distintos horarios, según su estado y zona horaria:

A las 19:00 horas ET (21:00 en Uruguay), cerrarán los centros de votación en Georgia, Kentucky, Carolina del Sur y Virginia.

A las 19:30 horas ET (21:30 en Uruguay), será el turno de Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.

A las 20:00 horas ET (22:00 en Uruguay), cerrarán en Alabama, Delaware, Florida, Illinois, Massachusetts, Maine, Mississippi, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Oklahoma, Rhode Island y Tennessee.

A las 20:30 horas ET (22:30 en Uruguay), cerrarán en Arkansas.

A las 21:00 horas ET (23:00 en Uruguay), lo harán en Colorado, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Sur, Texas y Wyoming.

A las 22:00 horas ET (00:00 en Uruguay), cerrarán los centros de votación en Montana.

A las 23:00 horas ET (01:00 en Uruguay), será el turno de Idaho y Oregón.

Por último, a la 01:00 horas ET (03:00 en Uruguay), cerrarán los centros de votación en Alaska.

Estadounidenses votan durante las elecciones de mitad de mandato, a primera hora del día, en el Museo de Brooklyn, en Nueva York, el 3 de noviembre de 2026. Foto: Timothy A. Clary/AFP.

¿Quién se espera que gane en las elecciones legislativas?

En la lucha por el Senado, las últimas encuestas en Estados Unidos indican una ventaja demócrata ajustada en cinco estados, algunos tradicionalmente conservadores, como Texas, Carolina del Norte o Kansas. Según expertos, esto se debe, en parte, a que siete de cada diez estadounidenses tienen una mala opinión de Trump, de su incapacidad de controlar la inflación y de la guerra que declaró a Irán, que se sigue prolongando.

El modelo de pronóstico, Decision Desk HQ, otorga a los demócratas un 84 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 64 % de hacerse con el Senado.

Capitolio de Estados Unidos, donde están ubicados el Senado y la Cámara de Representantes. Foto: SAUL LOEB/AFP.

¿Cuándo se sabrá quiénes ganaron?

Los primeros resultados empezarán a conocerse después de las 18:00 horas del este (20:00 horas de Uruguay). Sin embargo, los estados que se definirán en esa hora son considerados bastiones de un partido y otro, por lo que no se esperan resultados sorpresivos en esa instancia. Por ejemplo, los republicanos tienen la victoria prácticamente asegurada en Kentucky, mientras que se espera que la tendencia favorezca a los demócratas en lugares como Vermont.

Sin embargo, hacia las 19:30 del este (21:30 de Uruguay) cierran los centros de votación en Ohio, considerada una de las elecciones reñidas que pueden definir la lucha por el Senado. En tanto, en Maine y New Hampshire, las urnas cierran a las 20:00 horas del este (22:00 horas de Uruguay). Los ganadores de esas contiendas podrían comenzar a brindar indicios del estado de ánimo del electorado.

Los medios de comunicación principales del país comenzarán a proyectar como ganadores a candidatos cuyas elecciones tienen ventajas insuperables, basándose en modelos internos que les permiten tomar esas determinaciones, incluso antes de que se cuente la totalidad de los votos.

El momento exacto en el que se conozca el resultado final de una elección dependerá de qué tan ajustada es la votación.

Con información de EFE y AFP