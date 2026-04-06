Conferencia de Donald Trump hoy lunes 6 de abril de 2026: a qué hora es y cómo ver en vivo en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará una conferencia de prensa en vivo hoy lunes 6 de abril de 2026 junto a sus líderes militares para emitir un mensaje a la población acerca de la guerra en Irán, luego de realizar fuertes amenazas contra el país del Golfo Pérsico.

Se espera que el mandatario republicano comparezca en la Casa Blanca con la cúpula militar estadounidense, en la misma jornada en la que se produjo una nueva ofensiva de EE.UU. e Israel contra el territorio iraní, dejando al menos 17 personas muertas.

¿A qué hora hablará Donald Trump?

Desde Washington confirmaron que la conferencia de Trump será este miércoles a las 1 p.m. de Washington, 2 p.m. de Uruguay y Argentina.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X que, debido a la gran demanda de preguntas por parte de la prensa este domingo, el mandatario estadounidense responderá preguntas a los medios sobre el conflicto, en una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán.

Due to popular demand from the press, President Trump’s news conference tomorrow will now take place in the White House Briefing Room. 1PM ET. pic.twitter.com/A7DfXbZAxQ — Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026

Dónde ver la conferencia de prensa Trump en vivo

Trump hablará a partir de las 1:00 p.m. en hora del Este (ET), o 11:00 a.m. hora del Pacífico (PT). En Uruguay será a las 14:00. La conferencia de prensa de Trump será transmitida por todos los canales de noticias más populares de Estados Unidos. También se podrá reproducir en vivo en varios canales de YouTube a la hora de su comienzo. Uno de ellos es el de NBC News.

Amenazas entre EE.UU. e Irán antes de la conferencia de Trump

Este domingo, Trump volvió a amenaza con desatar “el infierno” en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear el estrecho de Ormuz, para posteriormente insinuar que extiende otras 24 horas el límite, hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (21:00 horas en Uruguay). “Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio, desde la Casa Blanca en Washington, DC. Foto: AFP

Por su parte, la Guardia Revolucionaria anunció que el estrecho de Ormuz "nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel", tras informar de que la República Islámica "está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado (...) para el nuevo orden en el golfo Pérsico".

Trump también señaló a The Hill en una entrevista que no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre la estratégica ruta, por la que transita cerca del 20 % del crudo mundial.

En este contexto, el petróleo intermedio de Texas superó este domingo los US$ 114 dólares por barril.

Con información de EFE