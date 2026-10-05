Cómo sigue la salud de Christa Pike tras el intento fallido de ejecución en Estados Unidos

Christa Pike, la reclusa de 50 años que sobrevivió el pasado miércoles a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, permanece en estado crítico y conectada a un respirador en un hospital de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), informó este domingo su abogado.

Stephen Ferrell, abogado de la mujer que fue condenada a muerte por su participación en un asesinato en 1995, explicó al canal CNN que los médicos están tratando de eliminar de su cuerpo los restos de pentobarbital. Es un potente fármaco empleado en Tennessee para la inyección letal, altamente alcalino y cáustico que actúa como quemadura química al filtrarse en los tejidos.

Pike ingresó en el centro médico en estado crítico con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas. Su abogado indicó que no ha podido volver a hablar con ella desde entonces. Añadió que el pronóstico aún es incierto y podría tardar varios días en conocerse.

Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee de Christa Pike. Foto: Correccionales de Tennessee/EFE

Según los abogados de Pike, durante el proceso hubo dificultades para insertar las vías intravenosas. Afirman que los catéteres pudieron haber sido colocados incorrectamente, lo que provocó que el medicamento llegara a los tejidos de sus brazos en lugar de ingresar correctamente al torrente sanguíneo. Antes de la ejecución, la defensa ya había advertido sobre el historial de dificultades de la condenada para acceder a sus venas.

Documentos legales indican que el equipo penitenciario empleó al menos siete agujas para intentar canalizar el fármaco letal, llegando a doblarse una de ellas en un ángulo de 90 grados al retirarla. En medio del dolor, la propia Pike intentó indicar a los funcionarios dónde colocar las agujas, se la escuchó sollozar y jadear, y llegó a exclamar textualmente: "Siento que el brazo me va a reventar" y a preguntar: "¿Esto pasa así?".

El Departamento Correccional de Tennessee declaró que se siguió el protocolo de ejecución y que no se permitieron procedimientos adicionales tras los pasos dados. Las autoridades aún no han indicado si habrá otro intento de ejecución.

Christa Pike asiste a una audiencia por videoconferencia en el Tribunal Penal del condado de Knox, en Knoxville, Tennessee, el 11 de agosto de 2026. Foto: Jessica Tezak/NYT.

Renuncias por el caso de Pike

Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

A ello se sumó la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, mientras continúa la investigación sobre la ejecución. Dijo en un comunicado que toma la decisión porque considera que es lo mejor para el estado de Tennessee.

"Agradezco su disposición a poner por delante el interés de los ciudadanos. He aceptado su decisión de dimitir y agradezco su compromiso para facilitar la transición en el puesto", dijo Lee sobre Strada, que ya había sido vinculado a problemas en ejecuciones en Arizona antes de asumir la dirección del sistema penitenciario de Tennessee en 2023.

Tanto legisladores estatales republicanos como demócratas habían pedido la dimisión de Strada y una reforma del sistema de ejecuciones de la pena de muerte.

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada en 1996 -teniendo 18 años- por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemme, y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada desde 1819. Su abogado ha solicitado que la sentencia sea conmutada por cadena perpetua y ha declarado que un nuevo intento de ejecución no haría justicia.

Christa Pike llora al recibir la sentencia a pena de muerte Foto: captura de video

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Death Penalty Information Center, organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país. Actualmente, 42 personas se hallan en el corredor de la muerte en Tennessee.

Con información de EFE y O Globo/GDA