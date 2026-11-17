El Partido Demócrata se encuentra en medio de una lucha interna que definirá quién será su líder en el Senado estadounidense, luego de su decisiva victoria sobre los republicanos en las elecciones de mitad de mandato celebradas a principios de este mes. En esa pugna, el senador Chris Van Hollen, de Maryland, asegura que tiene el camino "abierto" para desbancar al senador Chuck Schumer, de Nueva York, quien lidera a los demócratas del Senado desde 2016.

Luego de los comicios de medio término, los demócratas pasarán a tener una mayoría de 56 escaños, incluyendo al independiente Bernie Sanders, sobre 44 republicanos, la segunda mayoría más amplia obtenida por cualquiera de los dos partidos desde las elecciones de 1994, según CNN. Los nuevos integrantes del Senado asumen a partir del 3 de enero de 2027.

Ante este panorama, que presenta un bloque demócrata recientemente fortalecido, la disputa por el liderazgo de la mayoría en el Senado marca una división en el partido.

La candidatura de Van Hollen para desbancar a Schumer como líder del Senado

Van Hollen, quien se ha posicionado como un candidato populista que parte en desventaja, según The New York Times, dijo que no cree que el apoyo a Schumer sea sólido.

Por su lado, Schumer, uno de los artífices y financiadores de la exitosa campaña demócrata para recuperar el control del Senado, anunció que ya consiguió suficientes compromisos para continuar otros dos años en el cargo de líder, informa el diario estadounidense.

"Puedo decirles que varias de las personas que figuran en esa lista se han comprometido, en realidad, a votar por mí", afirmó Van Hollen en el programa State of the Union de CNN, aunque no quedó claro a qué lista se refería en senador de Maryland, quien además aseguró que los demás legisladores "están muy abiertos a la idea de un cambio".

Van Hollen señaló que su candidatura es una respuesta al mandato de los votantes hacia los demócratas al devolverles la mayoría en el Senado el pasado 3 de noviembre.

El senador estadounidense Chris Van Hollen desafía al senador Chuck Schumer por el liderazgo de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos.

Foto: Anna Moneymaker/AFP.

"Es una respuesta al llamado de los votantes, que rechazaron claramente a Donald Trump y sus pésimas políticas, pero que tampoco han depositado plenamente su confianza en los demócratas", le dijo el senador a la periodista de CNN Dana Bash. "Nos han dado una oportunidad y creo que tenemos que ganarnos su confianza. Y pienso que eso comienza por no volver a hacer las cosas como siempre, por no regresar al statu quo", añadió.

Este domingo, en el programa Fox News Sunday, afirmó contar con el apoyo de 15 de sus colegas y que la contienda está abierta. Además, rechazó un informe de The Hill que indicaba que una persona cercana a Schumer le dijo que Van Hollen "no tiene ninguna posibilidad de ganar".

Schumer cuenta ahora con al menos 15 respaldos públicos de sus colegas demócratas, según The Hill.

Chuck Schumer ha liderado a los demócratas en el Senado de EE.UU. desde 2016. Foto: AFP

Según The New York Times, el ganador necesita obtener el voto de una mayoría simple del bloque demócrata en una elección con voto secreto que se realizará el 1º de diciembre.

Van Hollen acusó a Schumer de intentar modificar la fecha de la elección porque, según él, no estaba seguro de contar con los votos necesarios.