Estados Unidos anunció que Perú se suma al Escudo de las Américas convocado por el gobierno de Trump

Estados Unidos anunció este martes la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, la iniciativa del gobierno de Donald Trump contra el crimen transnacional que agrupa a gobiernos de derecha de la región.

"Estamos sincronizando esfuerzos para proteger nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas", señaló Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, al diario peruano El Comercio, en el primer día de su gira por Colombia, Ecuador y Perú.

Rubio tiene previsto reunirse el próximo jueves 10 con la nueva mandataria peruana Keiko Fujimori.

Antes de iniciar su mandato, Fujimori ya había manifestado su voluntad de sumar a Perú al Escudo de las Américas, iniciativa creada en una cumbre encabezada por Trump en marzo pasado en Florida, con la presencia de una docena de presidentes de países del continente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: AFP

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000), con la expansión de violentos grupos criminales dedicados a la extorsión, el secuestro y el sicariato. A través del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información y la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado.

En su artículo, Rubio apuntó que el gobierno de Trump está colaborando "de forma directa" con Colombia, Ecuador y Perú para consolidar una "seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico".

Mencionó que, en el caso de Colombia, el gobierno de Trump está revitalizando la amistad de 200 años que une a ambos países tras la asunción del mandatario derechista Abelardo de la Espriella, para -según él- devolverle el lugar que le corresponde como pieza clave de la seguridad y la cooperación económica en la región.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: AFP

Por otro lado, el secretario de Estado también criticó las inversiones en Perú hechas por China, el principal socio comercial del país andino.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas" que "protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio", dijo.

EFE y AFP