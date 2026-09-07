Trump publicó un mapa de EE.UU. que incluye América del Norte, Islandia y el Caribe y Sheinbaum reaccionó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes en su red Truth Social un mapa en el que la bandera estadounidense cubre al territorio de México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma red social, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

El presidente acostumbra a difundir en esa red social memes e imágenes generadas por sus simpatizantes o por inteligencia artificial, y no está claro el origen del mapa que publicó este lunes.

No obstante, el mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de "Lago América".

Críticas de Sheinbaum

Sin mencionar explícitamente el mapa publicado por Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió este lunes un mensaje en la red social X en el que quiso dejar claro que el territorio mexicano "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

El mensaje cabe en el “Mes de la Patria” de ese país, por lo que la mandataria reiteró que se trata de un "país libre, independiente y soberano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: archivo El País

La semana pasada el mandatario estadounidense también arremetió contra México, al asegurar que el país no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos, más que "tamales picantes y tomates", al tiempo que advirtió que no interrumpiría la relación comercial con su homóloga mexicana, Sheinbaum.

En 2025, Trump utilizó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América.

EFE