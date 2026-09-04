El sitio web de la Casa Blanca estrenó videojuegos arcade retro que promueven la agenda de Trump

La Casa Blanca habilitó este jueves 3 de setiembre una colección de cinco videojuegos de estilo retro que promueven distintos aspectos de la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El sitio denominado "Arcade" permite jugar gratis a los usuarios.

Los cinco videojuegos son mayormente una copia de juegos ya existentes, pero con temáticas orientadas a las políticas migratorias, económicas o alimentarias de Trump.

Entre ellos aparece "Build The Wall" (Construye El Muro), que hace alusión al lema de campaña que el republicano adoptó desde antes de su primer mandato. El juego es una versión del Tetris pero con bloques que van construyendo un muro fronterizo: "Protege la frontera de la horda que se acerca", dicen las indicaciones del videojuego.

También está "Rio Run" un juego similar al juego de la serpiente (también conocido como "la culebrita" o "la viborita"), en el que el objetivo es ir atrapando y deportando migrantes en el Río Grande, entre la frontera entre Estados Unidos y México. "Patrulla la línea a lo largo del río, intercepta a todos los que crucen y nunca retrocedas cruzando la línea", indica el juego.

Videojuego publicado por el sitio web de la Casa Blanca, haciendo alusión a las duras políticas migratorias de Donald Trump. Foto: Whitehouse.gov.

Otro de los juegos es "Supply Line", que, según ABC News, parece una versión condensada del juego de arcade "Tapper", los alimentos avanzan por una cinta transportadora y el jugador debe descartar aquellos productos que no cumplan con los estándares de la iniciativa "Make America Healthy Again" (Hagamos a Estados Unidos saludable de nuevo).

Dos de los juegos se desarrollan sobre los cielos de Washington DC. En "Flappy Bill", un águila transporta un proyecto de ley a través del National Mall, un parque que sirve como sede de monumentos icónicos en la capital estadounidense.

En tanto, en "Trump Savings Tycoon", el objetivo es recolectar dinero que flota en el aire para "llenar las Cuentas Trump de tus hijos", el plan de ahorro de la administración que ofrece US$ 1.000 a cada niño nacido durante el mandato de Trump, según el mismo portal.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El sitio web de la Casa Blanca adelantó que pronto se lanzará un sexto juego, cuyo nombre se desconoce por ahora: "una nueva aventura les espera".