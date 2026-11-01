El segundo país más visitado del mundo recibe al 47% de sus turistas fuera de la temporada alta

Un estudio realizado por la empresa turística The Data Appeal Company estableció que el 47% de la actividad turística de España se da fuera de la temporada alta. Esta cifra multiplica la registrada en otros países europeos, como Italia y Grecia, o en destinos cercanos al Mediterráneo.

Los informes realizados concluyeron que durante su temporada alta, es decir, entre los meses de mayo y setiembre, el territorio español produce el 52,8% de su actividad turística durante el año.

Para comprender la magnitud de este dato, durante la temporada alta, en Italia se produce el 58,7%, mientras que la actividad turística en Grecia durante esa franja aumenta hasta el 72,2%, según explica Travel Daily News.

El rol de la oferta cultural y el incremento del gasto en alojamiento

El estudio, llamado “El viajero internacional que transforma España”, logra concluir que las actividades culturales cumplen un rol clave para los visitantes fuera de temporada alta. Además, factores como vacaciones familiares y experiencias enfocadas en el bienestar son dos razones brindadas por el informe que han generado popularidad en destinos como las Islas Canarias, entre otros.

Sin embargo, este fenómeno también tiene un punto de vista desde el apartado financiero, ya que los informes muestran que cuatro de cada diez viajeros que visitan España, en temporada baja, optan por un alojamiento de alta gama o de lujo. Eso provocó, entre otras cosas, que el gasto aumentara un 8% en lo que va del año, superando los US$ 110 millones.

La reconocida Plaza Mayor de Madrid, en España. Foto: Canva.

Cuánta gente visita España por año según el estudio

Según lo planteado por The Data Appeal Company, España se coloca como el segundo país más visitado del mundo, tan solo detrás de Francia. No obstante, aclara que los datos y hallazgos fueron realizados en medio de un auge turístico del territorio español, que recibió 70,4 millones de turistas internacionales durante los primeros ocho meses del 2026.

Este dato, según explica el Instituto Nacional de Estadística, muestra un aumento del 5,4% del turismo interanual. La cifra récord de turistas internacionales se dio en 2025, cuando 97 millones visitaron el territorio español. Los especialistas creen que ese número puede ser superado este año, cuando se logren alcanzar las 100 millones de personas.