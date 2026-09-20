El atractivo sendero español de casi 100 kilómetros que conecta volcanes con el mar Mediterráneo

En España existe un camino de casi 100 kilómetros que conecta la zona volcánica de la provincia de Girona con el litoral mediterráneo. Conocido como el Camino Natural Vía Verde del Carrilet, ofrece un contexto distinto para el ocio o uso deportivo.

Se trata de una ruta que aprovecha el antiguo trazado de un ferrocarril de vía estrecha reconvertido en un camino que se caracteriza por facilitar su recorrido tanto a pie como en bicicleta.

Este camino forma parte del concepto de Vías Verdes, una iniciativa impulsada en 1994 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que se establece como una herramienta clave para la promoción de actividades al aire libre y el turismo de la naturaleza en la península ibérica, según lo publicado en un artículo en Viajar.

En el caso del Camino Natural Vía Verde del Carrilet, el trayecto total alcanza los 95,7 kilómetros divididos en dos etapas principales que conectan la ciudad de Olot con Sant Feliu de Guíxols, pasando por el centro de Girona.

Vista aérea de la ciudad de Olot, capital de la comarca de La Garrotxa en Girona, Cataluña, España. Foto: Canva.

Qué es la Vía Verde del Carrilet y cómo es su recorrido

La ruta comienza en la antigua estación de trenes de Olot, ubicada dentro del parque natural de la zona volcánica de La Garrotxa. Desde ese punto, el camino sigue el curso del río Fluvià y atraviesa un túnel que aleja la senda de la zona urbana. Esta primera etapa abarca poco más de 57 kilómetros e incluye el paso por 12 puentes y un túnel a lo largo del recorrido.

Durante este trayecto de unas tres horas de duración, la ruta cruza municipios como La Vall d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols, La Cellera del Ter, Anglès y Salt. El paisaje se va transformando desde un entorno de tipo volcánico hacia valles de los ríos Bruguent, Fluvià y Ter antes de ingresar a la ciudad de Girona.

El segundo tramo del circuito parte desde el sector urbano de Girona hacia el sur de la provincia, acumulando una distancia de 39 kilómetros hasta la costa.

Arroyo dentro de la Vía Verde del Carrilet en Cataluña, España. Foto: Canva.

En esta parte del recorrido, el tiempo estimado de viaje es de otras dos horas aproximadamente, atravesando valles y extensas planicies que contrastan radicalmente con las montañas abruptas y boscosas que tiene justo enfrente, Les Gavarres y Cadiretes. Es un espacio donde los campos de cultivo, carreteras, masías tradicionales y pueblos atrapan la atención.

Los ciclistas y peatones pasan por las localidades de Quart, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro y S’Agaró hasta alcanzar la estación final en el pueblo marinero de Sant Feliu de Guíxols, a orillas del mar Mediterráneo.