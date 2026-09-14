Conmoción en España por el asesinato de una joven estudiante que estaba de intercambio en México

La estudiante universitaria española Claudia Tacoronte Aguilera fue asesinada en México, donde estaba de intercambio, según informaron este domingo las autoridades que investigan el crimen como un femicidio.

Ataque mortal en la Fiesta de la Planta Medicinal

México es un país con altos índices de violencia machista y en varios estados todas las muertes violentas de mujeres se investigan inicialmente como femicidio. Posteriormente las autoridades confirman o descartan si el género tuvo alguna relación con el móvil.

Claudia Tacoronte tenía 21 años y la noche del sábado fue agredida con un arma blanca en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, a menos de dos horas en auto de Ciudad de México.

La investigación por femicidio y el reclamo de la Universidad

La estudiante procedente de la Universidad de Granada se hallaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal cuando fue víctima de "un supuesto robo con arma blanca", informó la Casa de Cultura local, el sitio donde se realizaba el evento.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde estaba matriculada en México Tacoronte, pidió a la fiscalía estatal "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad".

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, dijo a varios periodistas que aún no se ha determinado la identidad del agresor. "Inmediatamente se tuvo contacto con el consulado de España" en esa región, añadió.

Por su parte la Universidad de Granada realizó este lunes un minuto de silencio en su memoria. El centro emitió un comunicado en donde expresó su "más firme repulsa y absoluta condena ante el asesinato" de Tacoronte, quien estaba realizando una "estancia de movilidad académica" en México.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

Con información de AFP