El desconocido parque diseñado por Antoni Gaudí en un pequeño pueblo de España

El reconocido arquitecto catalán Antoni Gaudí posee una de sus obras más íntimas en España, aunque lejos de los grandes monumentos urbanos de Barcelona como la Sagrada Familia o La Pedrera.

Se trata de los Jardines Artigas, un espacio situado en el municipio de La Pobla de Lillet, una localidad a unos 130 kilómetros de Barcelona con un aproximado de 1.000 habitantes.

Según lo planteado en un artículo publicado en Elle Decor, este espacio integra arquitectura y naturaleza a través de la vegetación, la roca, la piedra y el curso del río Llobregat.

Vista aérea de La Pobla de Lillet. Foto: Canva.

El origen de esta intervención estuvo vinculado al encargo que Eusebi Güell realizó al arquitecto para diseñar el Xalet del Catllaràs, una residencia destinada a los ingenieros de las minas de carbón que abastecían la fábrica de cemento Asland en el Clot del Moro.

Durante su estancia en la Vall de Lillet a principios del siglo XX, Gaudí se alojó en la residencia de la familia Artigas, dueña de una próspera industria textil local. En gesto de agradecimiento por la hospitalidad recibida, diseñó para ellos este parque fluvial frente a su vivienda y fábrica.

Qué características tiene la obra paisajística en La Pobla de Lillet

A diferencia de varias de sus obras ubicadas en centros urbanos, el Jardín de Artigas es considerado un paseo en un entorno boscoso y fuera de las grandes masas. Incorpora miradores, puentes, bancos, rincones de sombra y elementos simbólicos de carácter religioso que buscan integrarse dentro del paisaje.

Entre los recursos arquitectónicos aplicados la publicación destaca el uso del arco catenario en la estructura de la gruta, una marca característica dentro de la trayectoria del creador catalán.

Puente de piedra arqueado con barandillas rústicas en los Jardines Artigas. Foto: Canva.

La obra ofrece un ejemplo en el que la intervención humana no se impone sobre el entorno, sino que lo ordena con pequeñas estructuras y otros agregados adaptados a la topografía.

Actualmente, el parque se encuentra abierto al público y constituye un testimonio histórico ligado al desarrollo industrial y natural del valle del Llobregat.