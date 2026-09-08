Encuentran más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en cargamento de cocos en España: eran investigados desde 2025

La Guardia Civil española incautó 1.283 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos que viajaba en el fondo del remolque de un camión, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, en la que se detuvo a dos personas.

El alijo, que se encontraba en la parte baja de unos palés, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía por parte de una empresa localizada en Dos Hermanas (sur de España) que llevaba siendo investigada desde finales de 2025 por las autoridades porque sospechaban que estaba siendo utilizada para introducir drogas en España.

Cargamento de cocos incautado por la Guardia Civil. Foto: Ministerio del Interior de España.

En este caso, se identificó un contenedor marítimo que resultaba sospechoso, pero cuyo origen las autoridades no especificaron, y se organizó un operativo para interceptarlo justo cuando el transportista iba a hacer la entrega de mercancía en una nave.

Los agentes interceptaron la mercancía y la cocaína, que viajaba escondida en un cargamento de cocos al fondo del remolque, e incautaron tanto dinero en efectivo como diversos dispositivos electrónicos.

Según informó la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con esta actuación se ha logrado evitar la distribución de un gran alijo de droga y asestar un importante golpe a las redes de narcotráfico, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Importante incautación de drogas en Artigas

Días atrás, el Ministerio del Interior convocó a una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre la "Operación Polux", que permitió incautar más de 400 kilos de droga arrojados desde una avioneta en el departamento de Artigas.

Desde la cartera puntualizaron que se trata de una estructura criminal "muy compleja". Si bien la banda es uruguaya, tiene vínculos "evidentes" con el extranjero. Tras los trabajos de inteligencia, se pudo identificar una zona rural cercana a Baltasar Brum (Artigas) como probable lugar para el aterrizaje de un cargamento de estupefacientes.

Drogas incautadas en Artigas tras el operativo "Polux". Foto: Ministerio del Interior

El jueves, día del operativo, los efectivos policiales desplegados en dicha zona detectaron el sobrevuelo de una avioneta y varios bultos cayendo de ella, mientras que los integrantes de la banda aguardaban para recogerlos.

Así se interceptaron tres vehículos en el lugar y, simultáneamente, se realizaron 11 allanamientos en Salto, logrando la detención de siete personas involucradas.

Entre ellos estaba el líder de la organización, un hombre de 40 años que en el año 2019 fue detenido con 800 kilos de cocaína en Ciudad de la Costa (Canelones), y condenado por ello, recordó el comisario.

Y advirtió: “Tenía vínculos con (Sebastián) Marset, y no se descarta que ahora los siga teniendo”.

La droga finalmente incautada está compuesta por 300 kilos de cocaína y 100 kilos de pasta base, las dos de origen peruano, indicó Negro.

Su valor aproximado asciende a unos US$ 3 millones en el mercado uruguayo y US$ 14 millones en el mercado europeo. En total, equivalen a unas 2 millones de dosis para el consumo.

Con información de Agencia EFE