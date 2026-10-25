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El País Mundo España

La policía arresta a un centenar de personas, la cuarta parte menores de edad, por fuertes disturbios en Barcelona

Jóvenes desacatados vandalizaron y saquearon varios comercios en el centro de la ciudad; la concentración fue convocada a través de redes sociales, y podría haber más.

25/10/2026, 02:25
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Manifestantes permanecen frente a contenedores de basura en llamas durante enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra —la policía regional catalana— tras una protesta contra el encarcelamiento del rapero español Pablo Hasel en Barcelona, ​​el 19 de febrero de 2021. La policía española y los manifestantes se enfrentaron hoy por cuarta noche consecutiva a raíz del encarcelamiento de un rapero por unos tuits polémicos, lo que ha provocado una reacción política. Decenas de personas han sido detenidas desde la noche del 16 de febrero, cuando estallaron airadas protestas tras la detención de Pablo Hasel, de 32 años, quien se había atrincherado en una universidad de Cataluña para evitar ingresar en prisión, en un caso que ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión. (Foto de Pau BARRENA / AFP)
Manifestantes permanecen frente a contenedores de basura en llamas durante enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra.
Foto: AFP fotos.

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados ayer sábado en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

En declaraciones a los medios, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de las detenciones en los alborotos que, ha destacado, han sido provocados por grupos “no organizados” que no defendían “ningún derecho” y han vandalizado y saqueado 14 comercios del centro de la ciudad.

La concentración de decenas de jóvenes fue convocada por redes sociales en el centro de Barcelona y derivó, efectivamente, en saqueos de comercios, quema de contenedores, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, a los que han lanzado piedras y objetos contundentes. La protesta, que ha circulado por redes animada por el lema “Institut Indignats” -traducción del movimiento “Lyceés Indignés”, que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia-, ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro.

Según fuentes de la policía catalana, los concentrados provocaron daños materiales en el mobiliario urbano y disturbios callejeros, lo que obligó a los antidisturbios a desplegarse e intervenir para atajar los incidentes.

A raíz de la intervención policial, los manifestantes se dispersaron en grupos por los alrededores de la plaza Cataluña, perseguidos por los agentes antidisturbios, que cargaron contra algunos de ellos.

Todo esto, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad ayer y a metros de la acampada por el derecho a una vivienda que desde hace semanas está instalada en la plaza Cataluña de Barcelona.

Los incidentes se han ido recrudeciendo conforme avanzaba la tarde de ayer y grupos aislados de manifestantes, con el rostro cubierto, intentaron saqueos en las tiendas de la zona y rompieron algunos escaparates mientras prendieron fuego a mobiliario urbano y a toldos de terrazas, según informó la policía en un reporte.

Las autoridades reforzarán medidas de seguridad, en la eventualidad de que se organicen más protestas.

EFE

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