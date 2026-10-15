Felipe VI: "España está preparada para defender sus valores y libertades ante cualquier amenaza"

El rey Felipe VI de España advirtió ayer miércoles en Melilla de que su país está listo para defender sus valores y libertades y que cualquier amenaza a la frontera de un estado miembro lo es al conjunto de la Unión Europea (UE).

También abogó, como hiciera el martes en la también ciudad norteafricana de Ceuta, por preservar una relación con Marruecos (con el que ambas urbes españolas son fronterizas) basada en “la confianza”, “la responsabilidad” y “la buena fe”.

Subrayó que los españoles son miembros “orgullosos” de la UE, “que cree firmemente en el imperio de la ley y en la dignidad de la persona”, un estándar muy alto y fruto de un camino largo y difícil, según el monarca, “pero que nadie confunda esas convicciones con debilidad”.

“Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades”. Melilla y Ceuta son donde empieza España, y donde comienza la UE, y donde África y Europa se tocan, apuntó Felipe VI, que ayer subrayó la españolidad irrenunciable de ambas ciudades norteafricanas.

El rey Felipe VI de España saluda al público tras su llegada a Melilla el 14 de octubre de 2026, un día después de visitar Ceuta. Foto: AFP

También es donde dos reinos, “España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad”, incidió.

Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, cerraron ayer una visita a las dos ciudades españolas del norte de África, la primera desde que fuera proclamado rey, en 2014.

Viajaron después de que de más de 80.000 personas entraran masivamente de forma irregular en Ceuta desde Marruecos a fines de julio, causando una grave crisis socioeconómica, aunque ya planeaban antes de la avalancha migratoria desplazarse este año. EFE