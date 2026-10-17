La nueva vida de Richard Gere en España: el exclusivo pueblo donde proyecta construir su casa

El actor estadounidense Richard Gere, junto a su esposa Alejandra Silva, plantea construir su propia casa en una de las zonas más exclusivas de Galicia, según reportan medios en España.

Se trata de Oleiros, una localidad ubicada en la costa, al noroeste del territorio español, que combina un entorno natural y privado, que cuenta con la presencia de otros empresarios de la industria de la moda.

Según establece un artículo publicado en El Español, esta localidad posee una población aproximada de 37.500 habitantes y presume de ser el municipio de mayor renta per cápita de la comunidad autónoma de Galicia y de ubicarse entre los 25 más ricos de toda España, según agrega La Nación en un artículo sobre este tema.

Por qué Richard Gere proyecta instalarse en España a los 77 años

La elección de esta localidad no se realiza de manera casual, ya que Silva, su esposa de 43 años, nació en la ciudad vecina de A Coruña, a unos 12 kilómetros de Oleiros, localidad donde al mismo tiempo vive buena parte de la familia de la publicista española.

El actor Richard Gere recibe el Goya Internacional en la 39.ª edición de los Premios Goya. Foto: EFE.

En ese contexto, vecinos y turistas indican que se ha vuelto normal ver a la pareja en playas y restaurantes de la zona. Según lo informado por El Español, la pareja tiene planes de construir una casa en un terreno cercano al mar durante estos próximos años, para disfrutar de sus estancias en el territorio europeo.

Además, agrega que la localidad cuenta con otros reconocidos habitantes como Sandra Ortega, accionista de Inditex, (grupo propietario de Zara entre otras marcas) e hija del magnate y fundador de la firma, Amancio Ortega, así como Pablo Isla, también expresidente del grupo textil.

Playa de Santa Cristina y la Ría do Burgo en el municipio de Oleiros, España. Foto: Canva.

Richard Gere: entre España y Estados Unidos

Este no es el primer acercamiento del actor y su esposa con el territorio, ya que, luego de su casamiento en el año 2018, medios vincularon a la pareja con la compra de una mansión en Galicia por un monto cercano a los €10 millones, algo que poco después fue desmentido.

No obstante, el vínculo entre el país europeo y el actor también se basa en que, en noviembre de 2024, Richard Gere y su esposa dejaron Estados Unidos para instalarse en Madrid, aunque durante 2025 regresaron a territorio norteamericano.