¿Cuáles son las nuevas propuestas de Bill Gates sobre la IA en materia de impuestos y otros asuntos?

Bill Gates expresó ayer su preocupación ante una posible multiplicación de los ciberataques basados en la inteligencia artificial (IA), más que por el riesgo de que esta tecnología se vuelva “incontrolable”.

El cofundador de Microsoft ya había advertido que el mundo no está preparado para las consecuencias de la IA. “Los ciberataques serán sin duda el desafío más destacable al que nos enfrentaremos”, declaró Gates al canal ABC News. “El verdadero peligro, en este momento, no es que la IA se vuelva incontrolable” -aunque “habrá que trabajar en ello”-, añadió, sino “más bien que personas malintencionadas la utilicen”.

“Durante el próximo año, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, nos llevaremos muchas sorpresas desagradables”, advirtió. En su opinión, los actuales sistemas de seguridad instalados por las empresas especializadas en IA no son lo bastante robustos frente a las amenazas de piratería informática. El multimillonario abogó por gestionar el cambio que conlleva esta tecnología con medidas como un impuesto a la IA, la creación de un organismo internacional y la reserva de ciertos empleos exclusivamente para humanos.

AFP