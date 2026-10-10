Mujer que sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital en EE.UU. vuelve a la cárcel

Christa Pike, la condenada a la pena capital que sobrevivió a su ejecución la semana pasada en Estados Unidos, fue dada de alta del hospital y regresó a la cárcel, informaron el sábado sus abogados.

Pike, de 50 años, recibió el 30 de septiembre dos dosis letales de pentobarbital que no lograron causarle la muerte. Fue trasladada en estado crítico a un hospital, pero posteriormente recuperó la conciencia. Esta semana, sus abogados señalaron que podía caminar, aunque se encontraba en un estado mental "confuso".

"Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado recluida durante más de 30 años", indicaron sus abogados en un comunicado divulgado el sábado. Pike fue condenada a muerte en Tennessee por asesinar en 1995 a una compañera de clase de 19 años, un crimen cometido cuando era adolescente.

"Está agradecida con los equipos de emergencia y con el personal médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias", añadió el comunicado. Sus abogados señalaron que Pike "sigue recibiendo tratamiento en la prisión". "Continuaremos supervisando su recuperación", agregaron.

Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Una jueza ordenó el miércoles a la administración penitenciaria que preservara todas las pruebas materiales y los documentos relacionados con el fallo.

Por su parte, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó la suspensión de las ejecuciones en su estado y una investigación independiente sobre este caso. Mas tarde, aceptó la dimisión del jefe de la administración penitenciaria.

Las autoridades de la cárcel aseguran haber seguido al pie de la letra el protocolo adoptado desde que en Tennessee se reanudaron las ejecuciones, en mayo de 2025, tras una moratoria de tres años.