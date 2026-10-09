Las dramáticas secuelas que sufre Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EE.UU.

Christa Pike enfrenta un severo cuadro de trauma psicológico e importantes secuelas físicas tras haber sobrevivido a un intento de ejecución fallido el pasado 30 de septiembre en Estados Unidos. Su equipo de abogados defensores confirmó que la reclusa despertó tras permanecer varios días inconsciente en el hospital, pero padece pérdidas de memoria, confusión mental y graves lesiones corporales que reavivaron el reclamo para conmutar su condena a muerte por cadena perpetua.

"Si bien su recuperación física ha sido notable, persisten dudas importantes sobre los efectos a largo plazo de lo que padeció", explicaron los defensores en un comunicado conjunto.

Los letrados enfatizaron el impacto emocional que dejó el procedimiento fallido de inyección letal en la salud mental de la mujer. "Christa está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, lo que incluye el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", agregaron según lo consignado por las fuentes periodísticas.

Junto al daño emocional, Pike presenta secuelas cognitivas, particularmente fallas en la concentración y la memoria. Las primeras palabras de la presa al recobrar el conocimiento reflejaron el nivel de desorientación en el que se encontraba: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?", les preguntó a sus allegados al despertar en la celda hospitalaria.

Christa Pike, condenada a muerte en Estados Unidos. Fotos: EFE y Departamento Correccional

El estado de salud de Christa Pike

A pesar de que los médicos informaron que su dieta progresivamente volvió a la normalidad y sus pulmones se encuentran despejados tras haber desarrollado un cuadro de neumonía, las secuelas físicas por la aplicación de pentobarbital continúan siendo delicadas. Los funcionarios del centro médico debieron asistirla debido a la aparición de un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos y serias dificultades para tragar.

Durante una audiencia de urgencia celebrada este miércoles ante los tribunales, el abogado Luke Ihnen detalló la magnitud de las lesiones que sufre Pike. Ihnen expuso que la mujer sufrió una marcada pérdida de movilidad en sus miembros superiores, mientras que sus manos y brazos están tan inflamados "como si se hubiera inflado un guante quirúrgico".

Christa Pike. Foto: O Globo

A pesar de las complicaciones, la reclusa logró levantarse y caminar dentro de la habitación. El abogado Stephen Ferrell confirmó que las autoridades mantuvieron suspendida cualquier medida adicional mientras evolucione el cuadro médico de Pike.

La reclusa permanece en el corredor de la muerte desde el año 1996, fecha en la que fue condenada a la pena de muerte por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer. Las autoridades estatales decidieron interrumpir el procedimiento de ejecución luego de haberle administrado dos dosis completas de pentobarbital sin lograr la muerte de la prisionera. El equipo legal reiteró el pedido formal al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la sentencia por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Con información de EFE