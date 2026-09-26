El histórico sendero virgen de California que se completó gracias al millonario terreno que cedió Schwarzenegger

El actor, exculturista y exgobernador Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su terreno privado en California para contribuir a la preservación de un ecosistema clave en las montañas de Santa Mónica.

La entrega del terreno, valorado en unos US$ 500.000, permitió destinar esa área al uso público y facilitar la finalización del sendero Backbone, un camino natural que atraviesa paisajes vírgenes en el sur de Estados Unidos, en el año 2016.

El área cedida por Schwarzenegger, en conjunto con la empresaria del mundo fitness Betty Weider, se transformó en una donación para el Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica.

Según lo publicado por La Nación, este tipo de administraciones que se encargan de la protección de reservas naturales, dependen de un ingreso finito de dinero, principalmente proveniente de bonos estatales y locales, y el Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas. En ese contexto, las donaciones se transforman en un complemento ideal para las organizaciones.

Mapa del Sendero Backbone (Backbone Trail), en California, Estados Unidos. Foto; National Park Service

Cómo es el sendero Backbone y qué impacto tiene la donación de Weider y Schwarzenegger

La franja de tierra entregada por la exfigura política y cinematográfica, junto a la empresaria, pertenece al sendero Backbone, tramo que cruza una de las mayores extensiones de paisaje virgen que se conservan en la región.

El recorrido conecta directamente a los condados de Los Ángeles y Ventura, permitiendo a los senderistas recorrer la flora autóctona y observar la fauna nativa, que incluye especies como pumas y serpientes.

El actor Arnold Schwarzenegger en la premiere de "Fubar". Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP

La iniciativa forma la columna vertebral de una red más amplia de caminos naturales proyectada para alcanzar los 800 kilómetros de extensión, rodeada por vistas hacia el océano Pacífico y los valles interiores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.