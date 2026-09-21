Japón declara la alerta máxima de nivel 5 por el tifón Dujuan: advierten por desastres inminentes

El tifón Dujuan en Japón, el número 25 de la temporada según la denominación del país asiático, avanza con firmeza hacia la costa oriental del Pacífico y mantiene en vilo a las autoridades locales por sus violentas ráfagas de viento y precipitaciones torrenciales. Con vientos máximos sostenidos de 144 kilómetros por hora y marcas que alcanzan los 198 kilómetros por hora en zonas expuestas, el fenómeno meteorológico obligó a elevar al nivel máximo la emergencia ante el peligro inminente de deslaves en áreas costeras y urbanas.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) detalló que el fenómeno se ubicó a unos 50 kilómetros al norte-noroeste de la isla de Hachijo, desplazándose con rumbo noreste a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora. De acuerdo a las proyecciones oficiales, el núcleo de la tormenta pasará muy cerca de la prefectura de Chiba, en la península de Boso, amenazando directamente los accesos a la capital japonesa durante la noche.

La advertencia oficial y el impacto en las islas Izu

El gobierno nacional emitió la alerta máxima en Oshima, localidad perteneciente al archipiélago de Izu, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Tokio. La declaración de nivel 5, el tope de la escala de emergencias japonesa, implica una situación de riesgo extremo en la que ya podrían haberse generado importantes catástrofes naturales.

Un joven lucha por controlar su paraguas bajo la intensa lluvia y el viento provocados por el tifón Dujuan, cerca de la estación de Shinjuku en Tokio Foto: FRANCK ROBICHON/EFE

"En estas zonas se están registrando lluvias torrenciales de una intensidad nunca antes experimentada y, especialmente en las áreas designadas como zonas de riesgo por deslizamientos de tierra, existe una probabilidad extremadamente alta de que ya se haya producido algún tipo de desastre", alertó la primera ministra Sanae Takaichi. La jefa de Gobierno advirtió además a la población que el devastador paso del fenómeno no descarta la necesidad de activar protocolos de evacuación similares en otras localidades circundantes.

Peatones esperan en el cruce de Shibuya bajo una fuerte lluvia provocada por el tifón Dujuan en Tokio Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Las previsiones climáticas anticipan acumulaciones de agua preocupantes antes del martes: hasta 350 milímetros en Tokai, 300 milímetros en la región de Kanto y las islas Izu, y unos 200 milímetros en el sector de Tohoku. Asimismo, los 23 distritos urbanos de la capital enfrentan duras condiciones meteorológicas por rachas de viento que obligaron a interrumpir los servicios de transporte en Chiba y adelantaron la clausura del Tokyo Game Show.

Con información de EFE