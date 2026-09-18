Identificaron una nueva especie de gato salvaje por primera vez en 100 años y vive en Sudamérica

Por primera vez en un siglo, un equipo de investigadores identificó una nueva especie de felino salvaje desconocida para la ciencia, según dio a conocer el portal de noticias NBC News. Se trata del Leopardus tilcayo o gato del tilcayo, un animal de aspecto delgado, pelaje con manchas y orejas redondeadas que habita en las Yungas bolivianas, la región de bosque nublado donde la cordillera de los Andes se encuentra con la cuenca del Amazonas. El hallazgo fue descrito en la revista científica Current Biology.

El felino de los bosques nublados

Encontrar un mamífero de tamaño relativamente grande representa un hecho atípico para la biología moderna. La investigadora Paola Nogales-Ascarrunz, coautora del estudio y lideresa del Programa de Investigación de Félidos Bolivia, explicó al medio estadounidense la relevancia del logro. "Esta vez es un gato. Eso es realmente novedoso. Y no ha sucedido en 100 años", señaló la científica, cuyo trabajo de conservación cuenta con el financiamiento de National Geographic. "Nadie más lo había nombrado. Nadie más lo había descrito", agregó la experta en declaraciones recogidas por el medio citado.

El felino es de menor tamaño que un gato doméstico promedio y pertenece al género Leopardus, un grupo de pequeños félidos silvestres nativos de América del Sur y América Central. Los especialistas advierten que estos animales enfrentan serios desafíos de conservación debido a la constante expansión urbana y agrícola en sus hábitats naturales.

El ecólogo Tadeu de Oliveira, docente de la Universidad Estatal de Maranhão en Brasil y coautor de la investigación, indicó que actualmente se reconocen cinco especies de este género en Sudamérica. "Todas ellas se encuentran en hábitats que están desapareciendo rápidamente", advirtió el científico al medio norteamericano.

El tilcayo es la primera nueva especie de felino silvestre identificada en más de un siglo. Foto: Fernando Faciole/National Geographic.

Un hallazgo fortuito en un refugio

El descubrimiento de la nueva especie comenzó de forma inesperada en el centro de rehabilitación Senda Verde, ubicado cerca de La Paz. Un habitante de una comunidad forestal encontró al animal y, creyendo que se trataba de un gato doméstico extraviado, lo llevó a su vivienda y lo alimentó con fideos, arroz y huevos. Al notar que su comportamiento correspondía al de un animal silvestre, decidió entregarlo al santuario.

En un principio, el personal del centro asumió que el ejemplar pertenecía a una especie ya conocida en territorio brasileño. Sin embargo, Nogales-Ascarrunz notó diferencias morfológicas clave en el patrón de las manchas y en la cola. Posteriores análisis genéticos realizados en dos ejemplares revelaron que estos félidos se separaron de otras líneas evolutivas de gatos silvestres hace aproximadamente 1,4 millones de años, distancia genética suficiente para ratificar su estatus de nueva especie.

Aunque para la comunidad científica internacional la especie resultó completamente nueva, los pobladores originarios de la región conocían su existencia desde hace generaciones. Las comunidades locales denominan al animal como tilcayo, denominación que los investigadores decidieron mantener en el registro biológico para respetar y preservar el conocimiento tradicional indígena.

Gato tigre de Tilcayo de cerca. Foto: Fernando Faciole/National Geographic.

A diferencia de otros descubrimientos recientes en los que especies ya documentadas en museos son reclasificadas tras análisis de ADN, el Leopardus tilcayo no contaba con muestras previas en colecciones biológicas. Los investigadores insistieron en la necesidad de efectuar más estudios de campo para evaluar el tamaño de la población salvaje y coordinar medidas de protección efectivas en la región.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.