Qué piensan los gatos cuando sus dueños salen de casa y qué hacen mientras se quedan solos, según veterinario

Cerrar la puerta de casa y dejar al gato solo puede generar una pregunta entre sus cuidadores: ¿entenderá que vamos a volver o creerá que lo abandonamos? Según el veterinario Carlos Gutiérrez, los gatos no necesariamente interpretan la ausencia de sus cuidadores como una despedida definitiva. Los felinos pueden reconocer que una persona continúa existiendo aunque no esté dentro de su campo visual y, además, la rutina y las experiencias previas influyen en la manera en que reaccionan ante las salidas cotidianas.

El especialista abordó esta cuestión en un video de su canal de YouTube Mascotas y Familias Felices. “Una de las cosas que la gente piensa, y que no es verdad, es que ellos creen que no vamos a volver nunca más a casa”, explicó.

Aunque cada gato tiene una personalidad y una forma diferente de relacionarse con las personas, muchos desarrollan vínculos estrechos con quienes viven. Esto puede observarse, por ejemplo, cuando esperan cerca de la puerta, reciben a sus cuidadores con maullidos o se acercan para frotarse contra sus piernas después de varias horas de ausencia.

“Saben que aunque nosotros no estemos en casa, estamos en otro sitio y seguimos existiendo”, señaló Gutiérrez. Las rutinas también pueden desempeñar un papel importante. Cuando una persona sale y regresa habitualmente en horarios similares, el gato puede familiarizarse con esa dinámica y aprender, a partir de la repetición, que determinadas ausencias son temporales.

Foto: Commons.

Por supuesto, no es posible saber exactamente qué piensa un gato. Sin embargo, el veterinario planteó algunas hipótesis sobre la forma en que podrían interpretar las largas ausencias de los humanos. Una posibilidad es que las relacionen con la búsqueda de alimento. Los gatos necesitan conseguir recursos para sobrevivir y, desde su propia experiencia, podrían interpretar que las personas también salen de casa para realizar una actividad similar.

“Si para ellos es tan complicado encontrar la comida, podrían creer que para nosotros también lo es porque ellos no saben de la existencia del supermercado”, explicó el especialista.

Otra posibilidad está relacionada con el comportamiento territorial. Los gatos dedican parte de su tiempo a vigilar el entorno, controlar sus recursos y detectar posibles intrusos. Desde esta perspectiva, podrían interpretar que las personas salen para realizar algún tipo de actividad vinculada con el control del territorio. “No es descabellado que piensen que nuestras largas ausencias se deben a que estamos asegurándonos de que ningún intruso entre en nuestro territorio”, planteó Gutiérrez.

Los gatos son capaces de establecer asociaciones entre determinadas situaciones. Por eso, algunas señales que preceden a una salida pueden provocar reacciones específicas. El veterinario puso como ejemplo a su gato, Alcachofo, que se escondía cuando lo veía ponerse las zapatillas. Con el tiempo, el animal había asociado esa situación con la aparición del transportador y una posible visita al veterinario.

Este tipo de asociaciones permite entender por qué algunos gatos reaccionan ante acciones aparentemente cotidianas, como buscar las llaves, ponerse un abrigo o preparar un bolso.

¿Qué hacen los gatos cuando se quedan solos? No todos los felinos experimentan ansiedad cuando sus cuidadores salen de casa. De hecho, muchos aprovechan esas horas para descansar. “Baja mucho el nivel de actividad como si se estuviesen reservando a ese momento en el que nosotros volvemos a cruzar la puerta”, aseguró Gutiérrez.

Los gatos pueden dormir durante buena parte del día y alternar los períodos de descanso con momentos de exploración, alimentación y actividad. Sin embargo, la reacción ante la soledad puede variar según el animal, su personalidad, sus experiencias y las condiciones del entorno.

Que un gato esté acostumbrado a permanecer solo no significa que su entorno no necesite estar preparado para cubrir sus necesidades. Entre los aspectos importantes se encuentran:



Mantener agua fresca y alimento disponible según sus hábitos.

Garantizar el acceso a una caja de arena limpia.

Ofrecer espacios seguros para descansar.

Incorporar lugares donde pueda trepar, observar y explorar.

Proporcionar juguetes u otros estímulos adecuados para su entretenimiento.

Con base en El Tiempo/GDA