¿Los gatos pueden tomar leche? Un veterinario explica los riesgos y qué necesitan para alimentarse bien

La imagen de un gato tomando leche de un plato forma parte del imaginario popular, pero esta costumbre no tiene respaldo veterinario. Javier Guaita explicó en un video publicado en TikTok por la cuenta Guaita Veterinaris que la leche de vaca no es un alimento apropiado para los felinos, independientemente de su etapa de vida.

En los gatos adultos, el principal problema está relacionado con la dificultad para digerir la lactosa, el azúcar presente en la leche. Con el paso de los años, disminuye la producción de lactasa, la enzima encargada de procesarla. Según explicó el especialista, en la adultez esta enzima puede reducirse hasta niveles mínimos.

Como consecuencia, el organismo puede tener dificultades para procesar la bebida y pueden aparecer alteraciones digestivas, entre ellas diarrea y vómitos. En casos de mayor intensidad, estos episodios pueden terminar provocando deshidratación.

Los gatitos tampoco deben tomar leche de vaca

Aunque los cachorros todavía tienen capacidad para digerir la lactosa, eso no significa que la leche de vaca sea adecuada para ellos. Durante las primeras semanas de vida, los gatitos tienen requerimientos nutricionales específicos que este alimento no consigue cubrir.

Guaita explicó que la leche de vaca no contiene las cantidades adecuadas de grasa y proteínas que necesitan los pequeños durante esta etapa. La composición resulta especialmente importante durante el crecimiento, cuando requieren suficiente energía y nutrientes en cada toma.

Gato Naranja Foto: Canva

Por eso, el especialista advierte que los gatitos no pueden perder ninguna de sus tomas en esta etapa. Utilizar una bebida inadecuada como sustituto de la alimentación que necesitan puede afectar su desarrollo.

Cuando la madre no está presente, la alternativa indicada es recurrir a una fórmula diseñada específicamente para recién nacidos. El veterinario recomienda, en estos casos, utilizar leche maternizada para gatos en lugar de productos destinados al consumo humano.

Agua fresca después de la lactancia

Una vez que termina la etapa de lactancia, los gatos tampoco necesitan incorporar leche a su alimentación. Para mantener una hidratación adecuada deben tener siempre a disposición agua fresca.

Foto: Unsplash.

En este sentido, Guaita señaló que una fuente puede ser una alternativa para estimular el consumo de agua.

La alimentación de los felinos, por lo tanto, debe responder a sus necesidades nutricionales y a la etapa de vida en la que se encuentran, y no a costumbres o creencias instaladas. Mientras los gatos adultos pueden presentar dificultades para procesar la lactosa, los cachorros necesitan una alimentación específica que acompañe su crecimiento.

En base a El Tiempo/GDA