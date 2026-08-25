¿Por qué los gatos prefieren a unas personas sobre otras? ¿Qué influye en su vínculo?

En una misma casa, un gato puede seguir a una persona a todos lados, buscar sus mimos y recibirla cuando vuelve, mientras mantiene cierta distancia con otro integrante de la familia. Aunque pueda parecer una elección caprichosa, existen algunos factores que ayudan a entender estas diferencias.

El veterinario Manuel Manzano explicó en un video publicado en YouTube que el modo en que los felinos se vinculan con las personas es diferente al de los perros y que el trato cotidiano tiene un papel importante.

Según el especialista, el gato no establece con los humanos una relación basada en la sumisión. Por el contrario, los percibe como iguales dentro de su entorno y construye el vínculo a partir de la interacción diaria.

La edad y los primeros cuidados pueden ser determinantes

La edad del animal también puede influir en la relación que desarrolla con una persona. No es lo mismo un gato adulto que un cachorro que llega al hogar con apenas unos meses de vida.

En el caso de los animales que llegan siendo muy pequeños, la persona que se ocupa de recibirlos, darles calor y alimentarlos durante esa primera etapa puede convertirse en una figura especialmente cercana.

Por eso, los cuidados recibidos en los primeros meses pueden dejar una huella en la manera en que el gato establece sus vínculos dentro de la casa.

Mujer besa a su mascota. Foto: Freepik.

Por qué el gato puede elegir a quien le presta menos atención

Hay otro aspecto que puede resultar llamativo para quienes conviven con felinos: la persona que menos intenta acercarse puede terminar siendo la elegida.

Manzano señaló que algunos gatos se sienten más cómodos con quienes respetan su espacio y no buscan acariciarlos de manera permanente. En ese sentido, una actitud más distante puede resultarles más atractiva que una interacción constante.

Esto no significa que el animal rechace a quien intenta demostrarle afecto, sino que cada gato tiene su propia manera de relacionarse y puede sentirse más cómodo cuando tiene margen para decidir cuándo acercarse.

Foto: Pexels.

Las señales que muestran un vínculo cercano

Cuando existe un vínculo estrecho, el gato puede manifestarlo de distintas formas. Entre las conductas mencionadas por el veterinario aparecen recibir a la persona cuando llega a casa, buscar el contacto físico y frotar el cuerpo o la cara contra ella.

Ese comportamiento también cumple una función relacionada con las feromonas. El especialista explicó que los gatos tienen glándulas en la zona del cuello y que, al frotarse contra una persona, pueden dejar allí esas sustancias y marcarla como parte de su entorno.

Así, la preferencia por una persona dentro de la familia no necesariamente responde a una cuestión arbitraria. La edad del animal, los cuidados que recibió y, sobre todo, la forma en que cada integrante respeta sus tiempos y se relaciona con él pueden influir en el vínculo que finalmente construyen.

En base a El Tiempo/GDA