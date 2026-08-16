¿A qué edad un perro o un gato se considera viejo? Las claves para cuidar a una mascota senior

El envejecimiento de los animales de compañía no ocurre de la misma manera en todos los casos. Mientras que en los perros el inicio de la etapa senior está relacionado principalmente con el peso y la raza, en los gatos existe una referencia de edad más general.

La veterinaria María Vetican difundió una guía para ayudar a los dueños a identificar cuándo sus mascotas comienzan esta etapa y qué aspectos de su cuidado requieren mayor atención.

¿Cuándo un perro se considera senior?

En los perros, el momento en que comienza la vejez varía de acuerdo con su tamaño. Los animales de razas pequeñas tienden a envejecer más tarde que los de razas grandes o gigantes.

Según la especialista:

- Perros de menos de 10 kilos: se consideran senior entre los 10 y 11 años.

- Entre 10 y 25 kilos: ingresan en la vejez entre los 8 y 9 años.

- Entre 25 y 45 kilos: se consideran ancianos entre los 7 y 8 años.

- Razas gigantes: la etapa senior comienza a partir de los 6 años.

Persona acariciando a un perro. Foto: ChatGPT

¿Cuándo un gato se considera viejo?

En el caso de los gatos, el inicio de esta etapa se sitúa alrededor de los 9 o 10 años, independientemente de la raza.

La clasificación resulta importante porque permite adaptar los cuidados médicos, nutricionales y físicos de cada animal y contribuir a mantener su calidad de vida.

Cambios que pueden aparecer con la edad

El envejecimiento puede manifestarse mediante cambios en el aspecto físico, los niveles de energía y la forma en que el animal responde a los estímulos cotidianos.

Foto: Commons.

Detectar estas modificaciones de manera temprana permite actuar de forma preventiva. Una vez que la mascota alcanza la etapa senior, María Vetican recomienda prestar mayor atención a la alimentación y realizar controles veterinarios con más frecuencia.

El objetivo es identificar de manera precoz posibles patologías crónicas o degenerativas. Por eso, observar cualquier anomalía respecto del comportamiento habitual puede ser el primer paso para consultar con un profesional.

Cuidados durante la etapa senior

Ante cualquier duda sobre el estado de salud de una mascota, la recomendación es consultar con un veterinario de confianza.

El bienestar durante esta etapa depende de una transición adecuada en la alimentación y de adaptar el entorno a la reducción natural de la vitalidad que puede acompañar al envejecimiento.

En base a El Tiempo/GDA