Qué significa que un gato se acueste en tu ropa o te espere en la puerta cuando no estás

Durante mucho tiempo se instaló la idea de que los gatos son animales independientes y, por lo tanto, poco interesados en las personas con las que conviven. Sin embargo, independencia no significa indiferencia. Aunque los felinos pueden realizar muchas actividades de manera autónoma, como acicalarse, explorar o descansar solos, también pueden establecer vínculos sociales y afectivos con otros animales y con los seres humanos.

Cada gato expresa esa relación de una manera diferente. Algunos pueden mostrarse muy cercanos y buscar constantemente la compañía de sus cuidadores, mientras que otros mantienen una actitud más reservada. Por eso, cuando una persona se ausenta, no todos los gatos reaccionan de la misma manera. Sin embargo, ciertos cambios en su comportamiento pueden indicar que han notado la ausencia de alguien importante dentro de su rutina.

Los gatos cuentan con sentidos muy desarrollados y pueden reconocer diferentes señales asociadas con las personas de su entorno. El olor desempeña un papel especialmente importante en su forma de relacionarse con el mundo. También pueden familiarizarse con determinados sonidos y reconocer las rutinas que se repiten diariamente en el hogar.

La hora en la que una persona suele regresar, el sonido de una puerta o determinados pasos pueden convertirse en señales conocidas para el animal. Esto no significa necesariamente que el gato comprenda la ausencia de la misma forma que lo haría una persona. Sin embargo, puede detectar que alguien con quien comparte habitualmente su espacio no está presente y modificar su comportamiento en consecuencia.

Estas son algunas conductas que pueden aparecer antes o después del regreso de una persona. Es importante interpretarlas teniendo en cuenta la personalidad habitual del animal.

Mujer abraza fuerte a su gato con ternura. Foto: Freepik.

Espera cerca de la puerta. Algunos gatos pueden permanecer cerca de la entrada o acercarse a ella en determinados momentos del día. Esto puede estar relacionado con la anticipación de una rutina conocida. Si una persona suele regresar a una hora determinada, el gato puede asociar diferentes señales ambientales con su llegada.

Se acuesta sobre tu ropa o en lugares que utilizas habitualmente. El olor es una parte importante del entorno de los gatos. Por eso, algunos pueden sentirse atraídos por prendas de vestir, camas o espacios que conservan el olor de las personas con las que conviven. Dormir sobre estos objetos puede formar parte de su comportamiento habitual y no necesariamente demostrar ansiedad. Sin embargo, en algunos casos puede ser una forma de buscar elementos familiares durante una ausencia.

Se frota contra tus piernas cuando vuelves. Esta es una de las conductas más conocidas de los gatos. Al frotarse contra las piernas, las manos o diferentes partes del cuerpo de una persona, el felino utiliza glándulas ubicadas en determinadas zonas de su cuerpo para depositar sustancias químicas asociadas con su comunicación. Este comportamiento puede formar parte del saludo y de la interacción social.

Niño con dos gatos pequeños. Foto: Freepik.

Te sigue por la casa. Algunos gatos se vuelven particularmente cercanos después del regreso de una persona y comienzan a seguirla de una habitación a otra. Esto puede ser una señal de interés social, aunque también puede responder a otras motivaciones, como la expectativa de recibir comida, juego o atención. Por eso, para comprender la conducta de un gato, siempre es importante observar el conjunto de las situaciones.

Maúlla más de lo habitual. Las vocalizaciones pueden aumentar durante los reencuentros. Algunos gatos utilizan los maullidos para llamar la atención de las personas o interactuar con ellas. Si un animal suele vocalizar especialmente cuando su cuidador regresa, podría formar parte de su manera particular de recibirlo.

La personalidad de un gato puede estar influida por múltiples factores, entre ellos sus experiencias previas, la socialización durante sus primeras etapas de vida y sus características individuales. Comprender estas diferencias es fundamental para construir una buena relación con ellos. Un gato puede querer a sus cuidadores y, al mismo tiempo, decidir cuándo acercarse. Su independencia forma parte de su comportamiento natural y no debe interpretarse automáticamente como una falta de apego.

Con base en El Universal/GDA