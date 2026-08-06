Por qué los expertos advierten que querer a una mascota no significa tratarla como si fuera un hijo

Los perros y gatos ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares y, para muchas personas, son un integrante más de la familia.

Sin embargo, el veterinario español José Luis Puchol advierte que ese vínculo no debe llevar a confundir el afecto con la humanización.

Durante una entrevista en el pódcast Rompiendo el molde, el especialista, director de un hospital veterinario con más de 180 empleados, sostuvo que las mascotas no deberían sustituir el papel de los hijos, aunque reconoció que cada vez más personas deciden no tener hijos y encuentran en sus animales de compañía una parte importante de su proyecto de vida.

"No creo que los perros y gatos deban sustituir a los niños. ¿Que haya gente que lo sustituye? Absolutamente, es un hecho", afirmó.

Según explicó, la forma en que las personas se relacionan con sus mascotas cambió significativamente en las últimas décadas y eso también transformó la medicina veterinaria. Recordó que antes muchos propietarios rechazaban tratamientos complejos por su costo, mientras que hoy existe una mayor disposición a acceder a procedimientos especializados.

"Uno de los cambios más importantes ha sido la percepción del propietario, que ahora ya no se llama propietario, sino tutor", señaló, al destacar un mayor compromiso con el bienestar de perros y gatos.

No obstante, Puchol remarcó que brindar cariño no significa tratar a los animales como si fueran personas. De acuerdo con especialistas en bienestar animal, la humanización puede afectar sus necesidades naturales y provocar problemas como estrés, dificultades de socialización, ansiedad por separación y alteraciones del comportamiento.

Mujer besa a su mascota. Foto: Freepik.

Por eso, recomiendan respetar las características propias de cada especie, permitiendo que los perros olfateen, exploren, jueguen y se relacionen con otros animales, además de garantizar ejercicio, atención veterinaria y rutinas acordes a sus necesidades.

Para el veterinario, el creciente lugar que ocupan las mascotas en la vida cotidiana refleja un cambio cultural, pero el verdadero compromiso con su bienestar pasa por ofrecerles los cuidados que necesitan como animales y no por tratarlos como si fueran personas.

En base a El Tiempo/GDA