Las severas críticas al operativo de rescate tras el siniestro aéreo donde falleció el multimillonario Wicknell Chivayo

El multimillonario empresario Wicknell Chivayo y su pareja, Lucy Muteke, fallecieron en un trágico accidente de helicóptero registrado en Zimbabue el pasado miércoles 30 de setiembre de 2026.

El siniestro aéreo dejó un saldo total de seis personas fallecidas, en un hecho que generó conmoción en el ámbito empresarial y político de África.

Según informaron voceros de la familia y las autoridades locales y replica O Globo, la causa del accidente aún se investiga, pero se sospecha que la aeronave se estrelló tras un gran incendio. Todos los ocupantes murieron.

La investigación tras el siniestro y las críticas a los servicios de emergencia

El portavoz de la familia, Herbert Chivayo, explicó ante los medios que los cuerpos de las víctimas quedaron severamente calcinados debido a la intensidad del fuego que se generó tras la caída. "Los cuerpos fueron quemados hasta que el fuego se extinguió por sí solo", señaló al describir la magnitud del impacto y las dificultades para la recuperación de las víctimas.

Por su parte, la abogada y exdirigente política Fadzayi Mahere cuestionó con dureza la demora en los protocolos de respuesta y asistencia.

Según detalló, la aeronave se estrelló sobre las 17:00 horas, pero los cuerpos no fueron retirados del lugar hasta las 08:00 horas del día siguiente, lo que provocó el deterioro del lugar del hecho y la pérdida de partes vitales de los cuerpos.

El empresario zimbabuense Wicknell Chivayo junto a su pareja, Lucy Muteke, a bordo de un jet privado Foto: Instagram/sir_wicknell

Quién era el multimillonario Wicknell Chivayo

Wicknell Chivayo era una de las figuras empresariales más conocidas de Zimbabue, con importantes inversiones en los rubros de infraestructura y energía.

Su firma, Intratrek Zimbabwe, estuvo a cargo de megaproyectos energéticos como la construcción de una planta de energía solar de 128 millones de libras esterlinas en la localidad de Gwanda, adjudicada por la empresa estatal Zimbabwe Power Company. Además, el magnate era conocido por su perfil público y por realizar costosas donaciones a deportistas, artistas e influencers.

Tras confirmarse la noticia, el presidente de Kenia, William Ruto, rindió homenaje al empresario, a quien calificó como un "querido amigo" y destacó su fe en el desarrollo del continente africano.