El "rey del enchufe": quién es el diputado de la extrema derecha que asumió la presidencia de un parlamento alemán

Tobias Rausch, diputado de Alternativa para Alemania (AfD), es desde este martes el primer presidente de extrema derecha de un parlamento alemán desde el nazismo, tras ser elegido por la Cámara legislativa del Estado de Sajonia-Anhalt.

Rausch tenía asegurados los votos de los 39 diputados de su grupo y de los cinco de BSW, el partido de la izquierda nacionalista con el que AfD negocia la futura formación de un Gobierno radical. “Terminó la idiotez del cordón sanitario”, ha dicho la líder y fundadora de BSW, Sarah Wagenknecht.

La sorpresa ha sido que también han apostado por Rausch cuatro diputados más de los previstos. Aunque la votación ha sido anónima, el líder de AfD y candidato en las elecciones regionales de septiembre, Ulrich Siegmund, había avisado en las semanas previas que negociaba el apoyo individual de representantes de la CDU.

Los democristianos, familia política del canciller Friedrich Merz, habían anunciado que se abstendrían.

Siegmund espera precisamente ser elegido presidente del land con los votos de BSW y el respaldo de “díscolos” de la CDU. El líder de AfD se ha presentado en el pleno provocando con una taza de café en la que se podía leer: “Lágrimas de la izquierda”.

El calendario da margen hasta diciembre para elegir al nuevo jefe de Gobierno de Sajonia-Anhalt. AfD ganó con claridad las elecciones de Sajonia-Anhalt del 6 de septiembre, y se quedó a solo tres diputados de la mayoría absoluta.

Tobias Rausch (C), del partido Alternativa para Alemania (AfD), tras ser elegido presidente del parlamento de Magdeburgo. Foto: AFP

Los Verdes, SPD y Die Linke, los otros partidos en la oposición, han establecido paralelismos entre la elección de Rausch y la del líder nazi Hermann Göring como presidente del Reichstag en 1932. “No estamos eligiendo a Göring 2.0”, ha replicado Wagenkencht a la agencia DPA, “BSW terminó con la idiotez del cortafuegos (el equivalente en Alemania a cordón sanitario), el mayor grupo del parlamento debe ocupar, por supuesto, la presidencia de la Cámara”.

BSW tiene cinco diputados y ya había avanzado que votarían a favor del candidato de la extrema derecha para ser presidente de la Cámara. La mayoría absoluta en el parlamento de Sajonia-Anhalt son 42 escaños. Este martes, Rausch, presidente regional de AfD, ha obtenido 48 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones. Las abstenciones también han llegado de la bancada democristiana.

“El cordón sanitario debe quedar en el pasado”, ha dicho el nuevo presidente tras ser elegido. “En este parlamento debemos demostrar que podemos hablar entre nosotros, que los rivales políticos no son enemigos”. Sus palabras también han sido aplaudidas desde el grupo de la CDU.

Rausch, de 36 años, es mecánico de formación y tiene una agencia inmobiliaria. En su ciudad, Stassfurt, AfD obtuvo el récord de apoyo en las elecciones de Sajonia-Anhalt: un 54% de los vecinos votaron por la extrema derecha, frente a la media del 43% en todo el land.

Alice Weidel, colíder del partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania en un congreso del partido. Foto: AFP

“Rey del enchufe”

Rausch también es conocido por ser presidente de los dos clubes de fútbol de Stassfurt. El fútbol, como explicaron el 4 de octubre a El País ciudadanos del municipio, es una herramienta clave para la proximidad de AfD con la población.

El diario Bild ha bautizado a Rausch como “el rey del enchufe” porque durante su carrera política ha contratado a cinco familiares en el partido. También hay varios jugadores de fútbol del club SV09 trabajando en su oficina de diputado.

En el exterior del Parlamento regional, en Magdeburgo, durante se ha convocado una manifestación contra la extrema derecha en la que no se han registrado incidentes. La diputada de Die Linke, Eva von Angern, ha advertido de que se está rompiendo el cordón sanitario que aislaba a la extrema derecha, y ha señalado a la CDU.

Concejales de este partido aprobaron en septiembre una resolución de AfD en el municipio sajón de Heidenau que restringe los monumentos a las víctimas del nazismo en la vía pública. Cristian Segura/ El País de Madrid

El canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, Friedrich Merz, una rueda de prensa en Berlín. Foto: AFP

Los riesgos que ve el canciller Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió ayer de los riesgos que representan los partidos extremistas, y dijo haber recibido “con horror” la elección de Tobías Rausch, de Alternativa para Alemania (AfD), como presidente del Parlamento de Sajonia-Anhalt.

“Los electores en Sajonia-Anhalt dieron a AfD y BSW, partidos autoritarios y extremistas, una mayoría absoluta. Eso marca históricamente un antes y un después y tiene consecuencias”, dijo Merz durante un acto para celebrar los 80 años del periódico económico Handelsblatt y los 100 años de la revista Wirtschaftswoche.

Después, en la ronda de preguntas, avisó de los riesgos económicos del extremismo por la inseguridad que crea para los inversores. “Los inversores no seguirán en Alemania si partidos extremistas causan inestabilidad política y cuestionan la UE”, aseguró.

Rausch recibió cuatro votos más de los que suman su partido y el izquierdista BSW y existe la sospecha de que esos apoyos salieron del grupo parlamentario de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz. EFE