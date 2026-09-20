Elecciones regionales en Alemania le podrán pasar al partido del canciller Friedrich Merz un probable duro revés

La Izquierda y la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz llegan prácticamente empatados a las urnas en Berlín, donde 2,5 millones de ciudadanos están llamados a votar hoy domingo en las elecciones regionales, en un momento en que el país se halla sumido en una crisis política por el auge de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

A la cabeza con su candidata Elif Eralp como favorita, La Izquierda, con un 22 % en intención de voto según la encuesta más reciente de la cadena pública ZDF, se enfrenta a la remontada en la recta final de la campaña por la CDU del actual alcalde Kai Wegner -sustituido como candidato por Stefan Evers por las numerosas críticas a su gestión- con un 20 %. Les sigue la candidata de AfD Kristin Brinker, en el 18 %, con una retórica menos radical que sus compañeros de partido que salieron victoriosos hace dos semanas en la región oriental de Sajonia-Anhalt y que los que pueden ganar hoy en Mecklemburgo-Antepomerania (también este). Las encuestas sitúan detrás a los Verdes (15 %) y al Partido Socialdemócrata (SPD) que actualmente gobierna en coalición con la CDU tanto en Berlín como a nivel federal, con el 12 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de izquierda populista, y los liberales no tienen garantizado el ingreso al Parlamento regional.

Con el cordón sanitario con la ultraderecha todavía en pie y sin mayoría suficiente para que CDU y SPD reediten su alianza, las únicas constelaciones posibles son sendos tripartitos: así, los socialdemócratas y los verdes tendrán que elegir si se sitúan bajo la égida de La Izquierda o de los conservadores.

La cuestión de la vivienda y la propuesta de La Izquierda para expropiar a las grandes inmobiliarias con parqués de más de 3.000 apartamentos puede adquirir una relevancia crucial en este sentido, ya que los verdes comparten este plan que surgió de una consulta popular en 2021, en la que el 59,1 % de los votantes dijo ‘sí’ a la expropiación, mientras que el SPD se ha mostrado reacio a implementarlo.

Estos comicios serán los primeros en los que podrán votar los mayores de 16 años, con base a una modificación regional aprobada en 2023, lo que ha llevado a que el censo electoral, de 2,49 millones de personas, sea el mayor desde 1990. Sin embargo, también ha batido un récord el porcentaje de población que no puede votar, ya que 1,4 millones de berlineses que no poseen nacionalidad alemana o son menores, de un total de casi cuatro millones, no podrán elegir representantes.

Si La Izquierda se hace con el mayor número de los al menos 130 escaños de la Casa de Representantes, será una victoria histórica en una ciudad en la que, desde la reunificación, CDU y SPD se han alternado siempre como los partidos más votados.

También por ello han sufrido el desgaste ocasionado por problemas como la falta de vivienda, una administración caótica y desbordada que contribuyó a que fuese necesario repetir las elecciones de 2021 un año más tarde, debido a las irregularidades provocadas por la mala organización, o la impuntualidad y el encarecimiento del transporte.

De no lograr la CDU una victoria, es probable que, según algunos medios, Merz pedirá hoy mismo un voto de confianza de la dirección de su partido.

Algunas voces desde dentro de su formación han llamado incluso a romper la coalición con el SPD y a gobernar en minoría en solitario para que la CDU pueda perfilarse con sus reformas estructurales sin tener que suavizarlos con compromisos.

En los últimos días antes de esta contienda electoral, el gobierno alemán anunció medidas económicas para intentar conquistar más votos.

Además Desplome de popularidad del líder conservador Si la CDU no logra el primer puesto será un duro revés para el canciller Merz, cuyo partido perdió ante AfD en Sajonia-Anhalt y está amenazado por una derrota en Mecklemburgo-Antepomerania. Unidos al desplome de su popularidad según encuestas -algunas le sitúan como el canciller peor valorado de la historia-, estos pronósticos ocasionaron una crisis política para el líder conservador.

Precio de combustibles

El gobierno alemán anunció medidas de alivio en los precios de los combustible, a dos días de dos comicios regionales cruciales para el futuro del canciller Friedrich Merz.

Estas medidas contemplan una rebaja fiscal sobre el precio del combustible que deberá aplicarse a partir del 1 de octubre y hasta finales de año.

También está previsto que “el gobierno alemán mantenga conversaciones con la industria petrolera para introducir, a más tardar el 1 de enero de 2027, un tope del precio del combustible siguiendo el modelo de Luxemburgo o Bélgica”, señaló el gobierno en un comunicado.

“Quienes dependen de su coche todos los días han llegado a su límite. Demostramos que (...) ayudamos a las ciudadanas y los ciudadanos”, declaró Merz, citado en el comunicado. En detalle, el gobierno reducirá el impuesto sobre la energía para la gasolina y el diésel en 14 céntimos de euro por litro desde el 1 de octubre hasta finales de 2026.

Con el IVA incluido, la rebaja fiscal sobre los carburantes llegará a 17 céntimos de euro por litro. Una medida similar ya había sido instaurada en mayo y junio,

“En total, los consumidores y las empresas alemanas verán reducirse su factura de combustible en unos 2.500 millones de euros”, estima el gobierno alemán.

Como el resto de Europa, Alemania sufre las perturbaciones derivadas de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, agravadas en los últimos días por el nuevo frente entre los hutíes proiraníes de Yemen y Arabia Saudita.

Con información de EFE y AFP