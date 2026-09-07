Alemania y otros países occidentales refuerzan su defensa ante la amenaza de posibles ataques rusos

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó ayer domingo a Alemania de iniciar una “guerra de verdad” contra Rusia, debido a la reacción de Berlín ante la supuesta implicación de Moscú en el incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig. Por su parte, Alemania planea un escudo de protección contra drones tras ese ataque, y otros países europeos también toman medidas de seguridad al considerar al Kremlin un riesgo en territorios más allá de Ucrania.

“Leipzig, aeropuerto (...) Encontraron allí un dron. Dijeron que es ruso y nadie se molestó en investigar más. A grandes rasgos, esto es esencialmente el comienzo de una guerra de verdad”, dijo Lavrov, en declaraciones a la televisión rusa.

Denunció que las autoridades alemanas han decidido cerrar el Consulado General ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, tras lo que el ministro anunció la clausura de todas las filiales en este país del Instituto Goethe. El Kremlin también aseguró que “las acusaciones contra Rusia carecen por completo de fundamento. Rechazamos categóricamente estas acusaciones, las consideramos totalmente vacías y sin argumentos convincentes”.

El pasado 4 de agosto se encontró en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una carga explosiva y hubo una supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, y diez días más tarde fue hallado un tercero de esos aparatos, así como explosivos.

El pasado lunes el Gobierno alemán responsabilizó de este “ataque híbrido” a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre, además de, entre otras medidas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Alemania no tiene pruebas contra Moscú y vinculó las acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea con vistas a las elecciones de ayer domingo.

Kremlin Hartazgo de guerra aparece en encuestas El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió el fin de semana con los cabezas de lista del partido del Kremlin, Rusia Unida, a dos semanas de las elecciones legislativas, en las que excluyó a líderes opositores, buscando revalidar su mayoría constitucional. Putin deseó suerte al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin; al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; a la defensora del menor, María Lvova-Belova; el periodista Yevgueni Poddubni y al jefe de la organización patriótica juvenil, Vladislav Golovin. “Hay que reforzar la situación política interna, la solidez del Estado ruso y, pese a todas las dificultades, tomar la senda del fortalecimiento de Rusia”, dijo. Debido al hartazgo con la guerra, al bloqueo de internet y al déficit de combustible, la popularidad de Putin ha sufrido un desplome en los últimos meses de más de 13 puntos, similar al sufrido tras la controvertida reforma de las pensiones de 2018. Putin, que fue reelegido en 2024, encabeza la campaña del partido del Kremlin, cuyo lema es ‘Todo por la Victoria’, por primera vez desde 2007. Rusia Unida ha recuperado terreno en las últimas semanas, según las encuestas de intención de voto -en torno al 35 %-, aunque medios independientes aseguran que poco más del 20 % de los rusos realmente tienen intención de votar al partido oficialista el 20 de septiembre. La Justicia rusa ha excluido al único partido que apoya la paz en Ucrania, Yábloko, de las elecciones a la Duma o cámara de diputados por listas de partidos, al tiempo que ha rechazado el registro de sus candidatos por circunscripciones en varias regiones del país. La directora de Memorial, una organización rusa de defensa de los derechos humanos, distinguida con el premio Nobel de la Paz, dijo que teme una nueva oleada de represión tras las elecciones legislativas de septiembre en Rusia. EFE, AFP

Por su parte, el Gobierno alemán planea nuevas medidas para hacer frente a ataques híbridos de los que responsabiliza a Rusia, entre ellas un amplio escudo de protección contra drones, según el Bild am Sonntag. “Los ataques híbridos de Rusia con drones cargados de explosivos contra aeropuertos, agentes en nuestras ciudades, ciberataques contra nuestras redes (eléctricas) y sabotajes contra nuestras infraestructuras forman parte de la realidad cotidiana. Estos ataques aumentarán, pero podemos defendernos y protegernos”, dijo el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, al citado medio. Según Bild, el plan de seguridad ideado por Interior consta de varios ámbitos, incluida una ampliación de la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal.

Mediante nuevas unidades de rápido despliegue como helicópteros y vehículos de intervención en las ciudades estratégicamente más importantes como Fráncfort del Meno, Múnich, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover y Colonia, se pretende proteger de forma integral el espacio aéreo sobre infraestructuras críticas, nudos de transporte, aeropuertos y estaciones de tren, así como el distrito gubernamental de Berlín.

Además de interceptar los drones, estas unidades se encargarán de desactivar drones bomba y artefactos explosivos.

Asimismo, la defensa contra drones no deberá correr a cargo únicamente de la Policía Federal y otras autoridades, sino también de empresas de infraestructuras críticas como compañías de abastecimiento de agua, empresas eléctricas y empresas del sector de defensa. Estas recibirán competencias legales que les permitirán detectar drones y neutralizarlos activamente.

Asimismo, la búsqueda de autores de atentados o espías que estén preparando ataques se ampliará mediante tecnologías basadas en inteligencia artificial, reconocimiento facial biométrico y sistemas de videovigilancia, por ejemplo, en estaciones de tren. Ante los ciberataques diarios contra organismos públicos y empresas, se pretende crear un escudo nacional de protección.

Dividir Europa Francia “preparada ante cualquier ataque ruso” El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que su país se prepara “para reaccionar a cualquier ataque” ruso, pero insistió en que no busca la guerra, sino la paz. “Nosotros responderemos siempre cuando seamos atacados, pero no buscamos la escalada y, sobre todo, no buscamos la guerra. Lo que queremos es la paz”, señaló Barrot en una entrevista a la emisora France Inter en la que se refirió a la Coalición de Voluntarios que prepara garantías de seguridad para Ucrania en caso de alto el fuego. Según su análisis, lo ocurrido en Leipzig “no es nuevo” sino que en realidad hay “continuidad con lo que Vladímir Putin ha hecho desde el comienzo de la guerra” que “tiene como objetivo dividirnos en Europa para continuar ese proyecto imperialista y colonial, pero es un fracaso” porque “la reacción de los europeos ha sido firme y unánime”. “Lo que detesta Rusia son los vínculos de solidaridad (entre europeos) y que seamos capaces de defendernos”, señaló. Barrot recordó que Francia reaccionó al ataque de Leipzig de la semana pasada convocando al encargado de negocios de Rusia en Francia, ‘número dos’ de la embajada, para manifestarle una “fuerte contestación” por su acción “contra Alemania, pero en realidad contra nosotros”, advirtió en la entrevista. EFE

República Checa y Finlandia

Las autoridades de la República Checa han adoptado medidas de seguridad en puntos sensibles del país como consecuencia del intento de sabotaje ruso en el aeropuerto de Leipzig-Halle (Alemania), informó el ministro de Interior, Lubomír Metnar. “Estamos respondiendo a la evolución de la situación mediante la implementación de medidas específicas, si bien éstas no pueden divulgarse por razones de seguridad”, señaló el ministro en X. La prensa local informa de manera oficiosa de que entre las medidas figura una mayor protección de los aeropuertos y estaciones de transporte público.

Finlandia también reportó haber encontrado el pasado martes un dron civil de reconocimiento en una isla de su territorio, a lo que Kremlin respondió que había perdido el control de ese dron. Actualmente las autoridades finlandesas están investigando si esta información es correcta y si, en efecto, se trata de la misma aeronave no tripulada de fabricación rusa descubierta por un particular en una isla próxima a Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki.

“La investigación debe analizar con mucho detenimiento quién utilizó el dron realmente y cómo acabó en esa playa”, afirmó a la prensa Häkkänen, quien señaló que este tipo de drones suelen usarse para tareas de monitorización, obtención de imágenes y vigilancia.

La agencia fronteriza dijo que ha iniciado una investigación junto a otras autoridades por una posible violación de la integridad territorial del país para tratar de determinar desde dónde, cuándo y de qué manera llegó el dron a territorio finlandés. Desde su ingreso en la OTAN en 2023, Finlandia ha sufrido varias violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones militares rusos, así como la rotura en extrañas circunstancias de infraestucturas submarinas en el mar Báltico, incidentes que considera “ataques híbridos” perpetrados o instigados por Moscú.

Con información de EFE y AFP