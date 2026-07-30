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"Es nuestro turno": Donald Trump anuncia ataque contundente contra Irán y el conflicto vuelve a escalar

Luego de una pausa en los bombardeos a la espera que volvieran las negociaciones, los ataques cruzados se retomaron y la guerra en Medio Oriente se extiende. En tanto, el precio del petróleo se dispara.

El País
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30/07/2026, 03:25
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Un hombre iraní camina sobre un cartel con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en el paso fronterizo entre Irán e Irak
Un hombre camina sobre un cartel con la imagen del presidente Donald Trump en el paso fronterizo entre Irán e Irak
Foto: AFP

El presidente Donald Trump prometió ayer miércoles que Estados Unidos responderá con contundencia a los ataques de Irán contra intereses estadounidenses en Medio Oriente. “Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora es nuestro turno. Saben que se avecina”, declaró en el Despacho Oval.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó ayer miércoles un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, unos proyectiles que, según Trump, fueron interceptados. Además, Estados Unidos cree que Irán podría estar detrás de un ataque con dron contra un buque estadounidense que transportaba gas licuado a Egipto.

“He recibido información al respecto. Es un poco más de lo mismo, pero esto se va a solucionar. Se va a solucionar”, advirtió Trump. El mandatario republicano aseguró que está recibiendo peticiones, presuntamente de Irán y de aliados de Estados Unidos en la región, para que no escale el conflicto, pero prometió responder al ataque.

“Ellos dispararon. Así que ahora es nuestro turno y veremos si en algún momento llegamos a un acuerdo. Pero vamos a golpearlos muy duro”, apuntó.

El ataque iraní se produjo después de que Estados Unidos y Arabia Saudí participaran por primera vez en una operación conjunta de bombardeos contra milicias proiraníes en Irak. Este intercambio de ataques se produce pese a que Trump ordenó el pasado viernes suspender los ataques estadounidenses contra Irán, en un nuevo intento de sentar las bases para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C.
Foto: AFP

Se dispara el petróleo

La reanudación de los bombardeos en Medio Oriente hizo que los precios del petróleo se dispararon ayer miércoles y se reavivaran los temores a perturbaciones en el suministro mundial de crudo.

El precio del barril de Brent, para entrega en septiembre, subió un 7,91% hasta 90,74 dólares. Su equivalente estadounidense, el Texas, para entrega el mismo mes, subió un 6,56% hasta 84,46 dólares.

“En el mercado petrolero se teme que la guerra se esté extendiendo”, explicó a la AFP Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

Los recientes ataques contra Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen -aliados de Irán- habrían obligado además a Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional del reino, “a cerrar su refinería de Jizan, con una capacidad de 400.000 barriles diarios”, señaló Tamas Varga, analista de PVM.

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Una pantalla digital muestra el precio de la gasolina en una estación de servicio Aral en Dortmund.
Una pantalla digital muestra el precio de la gasolina en una estación de servicio Aral en Dortmund.
Foto: AFP

Además, las reservas estratégicas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada en Estados Unidos (-3,8 millones de barriles) para compensar las perturbaciones de suministro relacionadas con la guerra, según el informe semanal de la agencia estadounidense de estadísticas e información energética EIA.

La navegación por el estrecho de Ormuz, un paso esencial para el comercio de hidrocarburos, sigue bloqueada por Irán, que busca mantener su control y hacer que los buques paguen un peaje.

Israel: “Estamos listos”

En este escenario, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, teniente general Eyal Zamir, entró al territorio ocupado en el sur del Líbano para visitar a las tropas allí apostadas, donde abordó la situación regional para asegurar que las fuerzas armadas están listas “para cualquier cambio”.

“Estamos preparados para cualquier cambio en la situación y preparados para un amplio número de escenarios”, dijo Zamir, según un comunicado del Ejército de Israel en sus canales oficiales.

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Un peregrino iraní que porta una bandera con el retrato del fallecido líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, camina hacia Kerbala.
Peregrino iraní porta una bandera con el retrato del fallecido líder supremo, Alí ​​Jamenei.
Foto: AFP

Respecto a Irán, Zamir celebró los “logros” conseguidos durante la guerra entre febrero y marzo, pero concluyó, que en caso de que sea necesario y sin dar más detalles: “Sabremos aprovecharlos”.

La entrada de Zamir al Líbano se produce cuando la tregua con el grupo terrorista libanés Hizbulá -aliados de Irán- sigue en curso y se está implementando paulatinamente el despliegue de tropas del ejército libanés en tres áreas de las que se espera que se retiren las tropas israelíes.

Zamir se dirigió a las tropas tras los encuentros del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con Trump para abordar la escalada regional de Estados Unidos con Irán.

Sobre el Líbano, donde Israel ocupa una franja de hasta unos 10 kilómetros de profundidad en el sur del país, Zamir advirtió de que, “de ser necesario”, Israel profundizará sus operaciones y llegará a “zonas adicionales” y reiteró que no se retirará de este territorio hasta que la seguridad “a largo plazo” de Israel esté asegurada. “Nuestras misiones siguen evolucionando, y se nos requiere que aumentemos el tamaño de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) y el número de tropas para cumplir con ellas”, añadió al término de su discurso a los soldados. EFE, AFP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en la escuela secundaria Wheeler el 22 de julio de 2026 en Marietta, Georgia.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en la escuela secundaria Wheeler en Marietta, Georgia.
Foto: AFP

Descontento con Trump

Un 73% de estadounidenses considera que Donald Trump no ha atendido los problemas más urgentes del país, un descontento extendido entre los republicanos, cuyo apoyo ha caído a un nuevo mínimo, según una encuesta de la CNN publicada ayer. Solo el 27% opina que Trump se ha ocupado de las prioridades correctas, en un contexto marcado por la guerra en Irán y los altos precios de los combustibles y los alimentos.

En general, el índice de aprobación de Trump se sitúa en el 34%, al mismo nivel del mínimo histórico registrado al final de su primer mandato (2017-2021).

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