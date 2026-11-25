Los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseguraron por primera vez en 2023 que Rusia estaba diseñando un satélite equipado con una carga nuclear. Tres años después, fuentes militares y de los servicios secretos alemanes sostienen que el Sputnik-S está listo para ser colocado en órbita dentro de dos meses. En caso de ser detonado, tendría como objetivo interrumpir el funcionamiento de satélites de telecomunicaciones en órbita. Salvo accidente en el lanzamiento, los expertos indican que la explosión no contaminaría la atmósfera terrestre.

El Kremlin ha negado durante estos años que el plan del Sputnik-S sea cierto. También lo hizo el lunes, cuando tres medios alemanes publicaron que el aparato está listo para ser enviado al espacio este mismo 2026. El diario Süddeutsche Zeitung y las televisiones públicas NDR y WDR citaban fuentes anónimas militares y de los servicios de inteligencia alemanes. Según su reporte, el Ministerio de Defensa alemán y otros Gobiernos de países miembros de la OTAN han sido informados del posible uso inminente de esta nueva arma nuclear.

La postura de la OTAN y los tratados internacionales en juego

La lógica militar de una operación de este tipo es evidente: Ucrania, por ejemplo, puede desde 2022 defenderse de la invasión rusa gracias a la red de satélites Starlink o las imágenes que toman desde el espacio sus aliados de la OTAN.

El Gobierno alemán no ha querido confirmar o comentar la información. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se limitó el lunes desde Berlín a señalar que la Alianza Atlántica se defenderá de cualquier tipo de agresión: “Siempre garantizaremos la defensa de cada centímetro del territorio de la OTAN y esto incluye garantizar nuestra seguridad en lo que respecta al espacio”, dijo.

Satélite artificial en órbita terrestre, con grandes paneles solares y una antena parabólica. Foto: Canva.

Rutte se encontraba en la capital alemana para participar en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, una reunión semestral de representantes del poder legislativo de los Estados miembros de la Alianza. Durante las más de ocho horas de intervenciones públicas de la reunión plenaria no se hizo mención al Sputnik-S. Un miembro de la presidencia de la Asamblea aseguró a EL PAÍS que tampoco tenía constancia de que se tratara el asunto en las comisiones a puerta cerrada que negociaban las resoluciones de conclusiones.

El uso en el espacio de un satélite con armamento atómico vulneraría los tratados contra la proliferación nuclear y también el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Espacio Exterior . Este acuerdo de 1967 especifica que los Estados se comprometen a no colocar armas nucleares en la órbita terrestre.

Los efectos de una explosión nuclear en el espacio

Washington ha expuesto públicamente en varias ocasiones esta presunta amenaza. John Kirby, quien fuera portavoz de Seguridad Nacional del expresidente estadounidense Joe Biden, afirmó en 2024 que Rusia estaba desarrollando esta arma nuclear pero “no para atacar a seres humanos o para causar daños materiales en la Tierra”. Una explosión nuclear de este tipo crearía cinturones de partículas radioactivas en órbita que dañarían los satélites de comunicaciones, navegación y vigilancia, pero no causaría destrucción física ni contaminación en la atmósfera terrestre. Sí podría producirse una catástrofe nuclear si hubiera un accidente en el lanzamiento del cohete que transporta la ojiva.

Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos publicado el pasado octubre coincide en que el objetivo de un arma como el Sputnik-S es inutilizar redes de comunicaciones: “Una explosión nuclear en el espacio crearía un pulso electromagnético que afectaría de forma inmediata a los satélites dentro de su radio y podría perjudicar a la infraestructura civil; también crearía un espacio de alta radiación, acelerando la degradación de los satélites sin protección en la zona”.

La Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense asegura que Rusia está cerca de tener esta capacidad de destrucción: “Podría causar la pérdida o la degradación rápida de miles de satélites operados por países y empresas de todo el mundo, así como de los servicios vitales de comunicaciones, navegación, ciencia, meteorología, comercio y seguridad nacional que proporcionan”.

No todo el mundo cree que Rusia esté preparando una acción de este tipo. Uno de los que discrepa es Pavel Podvig, destacado experto en armamento nuclear ruso e investigador del Instituto de Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme . Podvig explica en un análisis compartido en su web y redes sociales que el satélite al que se refieren los servicios de inteligencia alemanes es un segundo aparato del que se había aplazado su lanzamiento y que “todas las señales indican que no está preparado para cargar armas nucleares”.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una reunión al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026. AFP

El primero de estos satélites, el Cosmos-2553, fue puesto en órbita en 2022 y Estados Unidos, pese a las advertencias de que podía tratarse de un aparato con carga nuclear, confirmó finalmente que no lo era. “Funcionarios de Estados Unidos declararon que no había armamento en este satélite y con el segundo previsto, quizá, como mucho, planteaban que pudiera llevar a cabo experimentos con radiación”, valora Podvig.

“Colocar una bomba nuclear en órbita es una idea extremadamente estúpida”, concluye este académico de la ONU: “Esto no es por sí mismo una razón para descartarlo, pero si dices que alguien lo va a hacer es mejor que presentes buenas pruebas, y en este caso no las hemos visto”.

El lanzamiento del Sputnik-S contrastaría también con el acercamiento que el líder ruso, Vladímir Putin, ha mostrado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Detonar una bomba atómica en órbita sería un sorprendente giro de 180 grados respecto al documento que firmaron Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en su histórica cumbre trilateral la pasada semana en la localidad china de Shenzhen.

Esta declaración de cuatro puntos incluía un compromiso de los mandatarios de reducir el riesgo de una guerra atómica: “Los tres jefes de Estado reafirman que una guerra nuclear no se puede ganar y que jamás debe librarse. Los tres países entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares”, rezaba el texto.

Tanto la extinta Unión Soviética como Estados Unidos realizaron en los años 50 y 60 más de una docena de pruebas nucleares en el espacio. La explosión más fuerte, en 1962, fue responsabilidad de Estados Unidos: un cohete transportó una ojiva termonuclear a la órbita terrestre con una capacidad equivalente a 100 explosiones como la de Hiroshima, y allí la detonó. La revista Scientific American ha publicado que la detonación destruyó una tercera parte de la veintena de satélites que orbitaban la Tierra en 1962. Hoy el número de estos aparatos supera los 16.700.

Cristian Segura, El País de Madrid