China, Estados Unidos y Rusia adoptaron ayer jueves una “declaración de paz” durante la cumbre sin precedentes entre sus presidentes, cuando se cumplen casi cinco años del inicio de la invasión rusa a Ucrania y en medio de la guerra con Irán.

El texto publicado después de la reunión Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen, expresa su compromiso de reformar la ONU, proteger la inmunidad diplomática y garantizar el suministro de productos petrolíferos refinados.

La negociación a puerta cerrada, celebrada al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), duró una hora y 20 minutos.

“Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, dice la declaración.

La reunión tripartita tuvo lugar en un contexto complicado por la ofensiva militar rusa en Ucrania lanzada en febrero de 2022, el caos desencadenado en Medio Oriente por los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán, y una China en ascenso que busca reforzar su influencia en Asia.

“Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, afirmó Putin al inicio de la reunión.

Sentados alrededor de una mesa redonda con un arreglo floral rosa en el centro, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética.

Trump afirmó que hicieron “historia”. Putin coincidió en que habían escrito una nueva “página en la historia de la diplomacia”.

En su declaración, los tres líderes coincidieron en que “la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción”.

Putin es objeto de una orden de detención de la CPI, un tribunal que el gobierno de Trump no reconoce.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reaccionó y afirmó que la CPI tiene un papel “crucial” para la justicia internacional en el mundo.

En el texto, China, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a impulsar una reforma de la ONU que permita a la organización abordar de forma más efectiva los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz”.

Con la seguridad alimentaria y energética alteradas por las guerras en Irán y Ucrania, líderes de las tres potencias se proponen “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados” para garantizar “un flujo estable”.

Por otro lado, la declaración final afirma que “las tres naciones entablarán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear”, después de que en febrero expirase un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.

China defiende que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus gigantescos arsenales nucleares antes de hablar del suyo, de menor tamaño.

“Chemodanchik” Putin viajó con su maletín nuclear El maletín nuclear, más conocido en Rusia como “chemodanchik”, acompañó a Vladímir Putin en su visita a China. “¿Es ese el maletín nuclear?”, inquirió el periodista y diputado ruso Yevgueni Popov, a lo que un diplomático ruso respondió afirmativamente. Además, en la vecina Vietnam estaban dos bombarderos Tu-95, parte de la tríada nuclear rusa, junto a submarinos atómicos y misiles intercontinentales, que escoltan a Putin en su gira asiática, ya que hoy estará en Tayikistán.

Ucrania

En el marco de la reunión de la APEC, Trump y Putin mantuvieron ayer jueves su primera reunión bilateral desde agosto de 2025; y después el estadounidense se citó con Xi, por tercera vez en lo que va de año, para consolidar su “relación muy especial”, en palabras de Trump.

La cumbre avivó el temor de que los tres dirigentes quisieran dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo, tomando decisiones que afecten a Ucrania sin tener en cuenta a Kiev ni a Europa. En una reunión en Berlín, el emisario estadounidense Jared Kushner buscó tranquilizar a los países aliados de Ucrania y afirmó que Trump expresó su deseo de “concluir un acuerdo con Europa a su lado”.

Del lado de los europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a reabrir el debate sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN.

Putin quiere bis

El presidente ruso aseguró que le gustaría repetir en un futuro la histórica cumbre de ayer con Trump y Xi, al tiempo que invitó a los representantes europeos a visitar Moscú para que les expliquen su visión sobre el arreglo en Ucrania.

“Esta ha sido una página en la historia de la diplomacia”, dijo en rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen al término de su participación en la cumbre tripartita, que comparó con la Conferencia de Yalta de 1945, en vísperas del fin de la II Guerra Mundial y en la que se determinó el reparto del mundo entre los grandes vencedores de la contienda, Estados Unidos, Reino Unido y la desaparecida Unión Soviética.

Putin negó insistentemente que el encuentro fuera “para la galería” -de hecho lo calificó de “muy útil”-, aunque también admitió que aún no se puede considerar un formato asentado, ya que para ello tendría que tener continuación.

Tanto al principio de la reunión como durante su encuentro con la prensa, los reporteros le preguntaron por el paralelismo con la conferencia celebrada en febrero de 1945 en la península de Crimea con la participación del dictador soviético, Iósif Stalin; el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill.

A juicio de Putin, “en Yalta nadie se repartió el mundo (...) No hubo reparto de zonas de influencia. Sólo se fijó la realidad que se creó tras la Segunda Guerra Mundial. Y en los conflictos de hoy en día también habrá que aceptar la realidad”, dijo, en alusión a Ucrania.

Añadió que en Yalta “se estableció la victoria sobre el nazismo. Yo no estaría en contra. (De hecho,) considero que sería correcto fijar la victoria sobre el neonazismo”.

“¿Acaso hubo algo malo en Yalta? (...) Fue un milagro”, se preguntó.

Recordó que en esa conferencia se decidió fundar la ONU y “durante 80 años, gracias a esos acuerdos, en esencia, el mundo vive sin grandes cataclismos militares globales”.

“Sí, hay muchos conflictos regionales, y ahora están en marcha, pero no globales”, apuntó.

Putin anunció que Rusia ha invitado a los representantes de la Unión Europea (UE) a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

Con todo, Putin aún no ha dado su visto bueno a que la UE cuente con un asiento en futuras rondas de negociaciones, ya que la acusa de ser parte del conflicto al suministrar armamento al bando ucraniano.

Garantía de seguridad Ucrania en la cláusula de defensa de la OTAN El enviado estadounidense Jared Kushner afirmó ayer jueves que el presidente Donald Trump está abierto a ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad similar a la cláusula de defensa mutua de la OTAN. “Desde la perspectiva de Estados Unidos, ofrecer una garantía de seguridad como el artículo 5 (del tratado de la OTAN) es algo realmente, realmente importante”, declaró Kushner en Berlín, tras participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios que agrupa a aliados de Kiev. “Y creo que es algo que el presidente Trump está dispuesto a hacer pero, obviamente, tiene que estar en el interés de Estados Unidos hacerlo”, agregó. Kushner tomó la palabra en una conferencia de prensa junto a dirigentes de Alemania, Ucrania, Francia y el Reino Unido. “Es un avance considerable el que hemos conseguido hacer, y creo que hemos logrado convencer a los rusos de este concepto, según el cual cualquier garantía de seguridad para Ucrania se apoyaría en el artículo 5”, pilar de la defensa colectiva de la OTAN, insistió Kushner. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó esdudas sobre la fiabilidad de las garantías de seguridad inspiradas en el Artículo 5 como alternativa a su entrada en la OTAN. “No estoy seguro de que tengamos una acepción común del artículo 5 tal y como lo entendemos nosotros”, dijo Zelenski en un encuentro con medios después de la reunión de la Coalición de los Voluntarios que tuvo lugar ayer jueves en Berlín.

Con información de EFE y AFP